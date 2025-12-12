Liga Argentina: Jujuy Básquet celebró un contundente triunfo como local con un 96-83

Con autoridad, solidez ofensiva y los arrestos necesarios en los pasajes calientes, Jujuy Básquet superó por 96 a 83 a Colón de Santa Fe por la novena fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, despidiéndose de su público con una victoria que convence que está para más. Ahora le quedan dos partidos más de visitante, antes del cierre del año.

El juego se disputó este jueves por la noche en el estadio “Federación”, en el parque San Martín de la capital jujeña, donde el progresivo mostró la paridad y los quiebres oportunos del local: 26-21, 57-48, 70-66 y 96-83.

Jujuy Básquet despidió el año de localía en el estadio “Federación” con una victoria sólida ante Colón.

UN PRIMER TIEMPO DE GOLPE POR GOLPE

El arranque fue parejo. Cada vez que los “Cóndores” lograban una pequeña ventaja, el “Sabalero” respondía, empujado por el poder anotador de Paulo Feder Ponce, máximo goleador de la noche con 27 puntos.

El cierre del primer cuarto fue clave: una ráfaga de transiciones rápidas comandadas por Conti permitió a los jujeños irse con un positivo 26-21 al primer descanso.

Ya en el segundo segmento, el ingreso de Santiago Ibarra en la formación de Jujuy Básquet modificó el mapa ofensivo. El ala pivot encontró efectividad desde el perímetro y estiró diferencias, aunque Colón volvió a ponerse en partido con un triple de Fernández. Aun así, el local cerró mejor y se fue al entretiempo con un registro de 57-48.

EL SABALERO APRETÓ, PERO EL LOCAL RESOLVIÓ

En el reinicio, la visita ajustó piezas y achicó la diferencia. Un parcial 10-8 obligó a Leandro Spies, técnico santafesino, a pedir minuto para reordenar ideas. De inmediato, Colón creció en ofensiva y recortó la brecha.

El “Sabalero” resistió, pero los jujeños cerraron mejor el juego con efectividad en el perímetro.

El tramo más tenso llegó cuando Conti debió salir por una falta antideportiva a seis minutos del final. Sin su base natural, los jujeños debieron sostener la diferencia entre intercambios de aciertos y errores.

Pero cuando el cierre pedía frialdad, Jujuy Básquet convirtió dos “bombas” desde el perímetro que permitieron bajar el telón con el 96-83 definitivo en el marcador.

CIERRE DE AÑO COMO VISITANTE

El de este jueves fue el último partido del representativo jujeño -que está séptimo en la tabla de posiciones- en el estadio de la avenida España, por el 2025.

Frente a su público, los “Cóndores” dieron una gran actuación para bajar el telón del año en la “Fede”.

De aquí en más, el conjunto de Guillermo Tasso cerrará el año con dos compromisos como visitante: el domingo frente a Fusión Riojana y el martes ante Amancay.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Jujuy Básquet 96: Inicial: Stehli (7-1t), Grytsak (9), Conti (17-2t), Fornes, Tarnowyk (15-1t). Ingresaron: Marini (2), Roveres (16), Roca (8-2t), Ibarra (16-4t), Nesman (6-2t). DT: Guillermo Tasso.

Colón de Santa Fe 83: Inicial: J. Fernández (15), B. Fernández (16-3t), González (8-2t), Feder Ponce (27-1t), Lozano (4). Ingresaron: Aldaz, Costa (7-1), Crespi (2), Chemez, Jaimes (4). DT: Leandro Spies.

Parciales: 26-21, 31-27, 13-18, 26-17.

Progresivo: 26-21, 57-48, 70-66 y 96-83.

Jueces: Sebastián Vasallo y Alejandro Costa.

Comisionado técnico: Román Guantay.