Legislatura de Jujuy 2026-2029: más que caras nuevas, desde el 10 de diciembre

Desde el miércoles próximo la Cámara de Diputados de Jujuy mostrará una nueva conformación, producto de la renovación de la mitad de la bancas -24 de un total de 48- decidida por la ciudadanía en los comicios legislativos del 11 de mayo.

El pulso de esa nueva Legislatura puede que esté marcado por la irrupción del mileísmo en la escena parlamentaria local con varios debutantes en la política, como también por las disputas que dividen al peronismo jujeño con heridas que lejos de ser suturadas parecen estar profundizándose, e incluso por algunas incipientes diferencias que asoman en el oficialismo.

El vicegobernador Alberto Bernis resaltó la importancia institucional del acto y dio la bienvenida a los nuevos legisladores que se incorporan a la Cámara.

PERO ANTES, ¿QUIÉN APRUEBA EL PRESUPUESTO 2026?

Un párrafo aparte merece el tema del proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo. Tras la postergación de su tratamiento en el recinto la semana pasada, está convocada una sesión para este martes a fin de que la Cámara -con su composición actual- se expida al respecto, aunque algunas desavenencias en el seno de la bancada Cambia Jujuy estarían poniendo en riesgo su aprobación este mismo martes.

De no tener sanción en el transcurso de la jornada, será la nueva Cámara constituida desde el 10 de diciembre, con sus nuevas voces, la que a posteriori tendrá la responsabilidad de discutir los cálculos presentados por el Gobierno para el año próximo.

El gobernador Carlos Sadir presenció la sesión preparatoria, junto a funcionarios provinciales, municipales, legisladores nacionales e invitados especiales.

NUEVAS CARAS, NUEVAS VOCES, NUEVA ETAPA

Los legisladores elegidos en mayo asumirán su mandato este 10 de diciembre tras haber prestado juramento el jueves último en una ceremonia presidida por el vicegobernador Alberto Bernis y que presenciaron el gobernador Carlos Sadir, funcionarios provinciales, municipales, legisladores nacionales e invitados especiales.

En el marco de la sesión preparatoria convocada al efecto, Bernis resaltó la “trascendencia institucional” de la jura de los nuevos legisladores y con ello la conformación de la Cámara de Diputados, enfatizando que “estos actos no solo garantizan el pleno respeto a la Constitución provincial, sino que también fortalecen la vida democrática y consolidan el funcionamiento permanente de las instituciones”.

Integrantes del bloque oficialista y colaboradores, junto al vicegobernador Alberto Bernis, posan para los fotógrafos después de la jura de sus nuevos miembros.

Previamente en una reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales sus miembros habían acordado aprobar la validez de los diplomas de los veinticuatro diputados electos, que corresponden doce al frente Jujuy Crece - Provincias Unidas, siete a La Libertad Avanza, tres al justicialismo y dos al Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Una vez en el recinto, en su calidad de presidente de la Legislatura, Bernis sucesivamente tomó el juramento de ley a María Teresa Agostini; Luciano Victorio Angelini; Kevin Gustavo Ballesty; Ivana Gisel Bravo; Luis Federico Canedi; María Fernanda Checa Monaldi; Lamia Nahir Debbo; Omar Alberto Gutiérrez; Noemí Elizabeth Isasmendi; Mario Humberto Lobo; María Alejandra Mollón; Adriano Morone; Mario Horacio Nallar; Yael Nicolás Navarro; Ramón Ángel Neyra; Matías Fernando Paternó; Estela Patricia Ríos; Juan Manuel Soler; Sofía Ternavasio; María Laura Tomé Gámez; Adelma Eudonia Torres; Daniela del Carmen Vélez; Emiliano Vera Robinson; y Alejandro Ariel Vilca.

El diputado Mario Fiad, del bloque Jujuy Crece – Provincias Unidas, fue posesionado como vicepresidente 1º de la Legislatura.

Con estas incorporaciones a la composición de la Cámara, en el nuevo escenario legislativo funcionarán el bloque Jujuy Crece – Provincias Unidas con 25 diputados y presidido por Santiago Jubert; el bloque Partido Justicialista, con nueve integrantes -primera minoría-, conducido por Rubén Rivarola; el bloque La Libertad Avanza, con siete legisladores y presidido por Luis Federico Canedi; el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con cinco miembros encabezados por Gastón Remy; y el bloque Primero Jujuy, con dos diputados y presidido por Carlos Haquim.

LA VIDA INTERNA DE LOS BLOQUES

En el transcurso de la sesión el diputado Juan Manuel Soler arriesgó el intento de conformar y presidir un bloque integrado con la diputada Noemí Isasmendi bajo la denominación Frente Justicialista, pretensión que fue desestimada por Bernis en razón de que el tema no era pertinente en la sesión preparatoria y en cambio corresponde su tratamiento en comisiones, argumentó.

Más tarde, hablando con los periodistas el diputado Rivarola desconocía la escisión de Soler e Isasmendi y sentenciaba: “Una golondrina no hace verano, y menos en esta Cámara”.

El diputado Martín Fellner, del bloque justicialista, se desempeñará como vicepresidente 2º de la Legislatura de Jujuy.

En el caso de los debutantes libertarios, la puja entre Federico Canedi y Kevin Ballesty por la presidencia del bloque quedó zanjada a favor del primero, que en la lista de candidatos de LLA Jujuy en mayo figuraba en el séptimo lugar.

“Somos una oposición razonable”, afirmó Canedi. “Desde el bloque y como espacio político vamos a seguir defendiendo la libertad de los jujeños. Todas aquellas leyes que desde Nación transformen la realidad argentina tendrán nuestro acompañamiento desde la provincia”, adelantó.

Tras prestar juramento en la Legislatura, los siete diputados provinciales de La Libertad Avanza, junto al senador nacional Ezequiel Atauche y el diputado nacional Manuel Quintar.

En esta sesión preparatoria también se procedió a definir las nuevas autoridades de la Cámara, resultando elegidos el diputado Mario Fiad, del oficialismo, como vicepresidente 1º, y el diputado justicialista Martín Fellner como vicepresidente 2º.

En la sesión preparatoria estuvieron presentes también el senador nacional Ezequiel Atauche; los diputados nacionales Leila Chaher, Manuel Quintar, Jorge Rizzotti y Guillermo Snopek; la ministra de Educación de la provincia, Miriam Serrano, y su par de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; los intendentes de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo; de Tilcara, Sonia Pérez; de Palma Sola, Francisco Baquera; y de Jama, Álvaro González; el comisionado municipal de Rodeíto, Eduardo Orellana; y concejales de la capital y del interior.