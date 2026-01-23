Lamas valoró el apoyo del público a Jujuy Básquet: “Es una virtud que tenemos los jujeños”

Con evidente satisfacción reflejada en el rostro, el interventor de la Federación Jujeña de Básquet, Gustavo Lamas, no sólo destacó la valía de lo que viene haciendo Jujuy Básquet en el presente tramo de la fase regular de La Liga Argentina -un raid de tres resonantes victorias consecutivas-, sino también valoró hasta casi la emoción el apoyo que tributa el público local al equipo en cada presentación en el estadio del parque San Martín, lo que volverá a ocurrir este domingo cuando reciba a la Asociación Civil Rivadavia Básquet, de Mendoza.

En efecto, el vuelo de los “Cóndores” no se detiene: en un encuentro disputado en el moderno escenario capitalino Jujuy Básquet selló su tercera victoria consecutiva, esta vez enfrentado a Fusión Riojana en un duelo de alta intensidad táctica y con un cierre no apto para cardíacos que puso finalmente el score en un valioso 84-73.

El equipo jujeño ha encontrado una identidad clara: defensa dura, transiciones rápidas y un aprovechamiento máximo de su localía.

“Parece que ir sufriendo nos lleva a la alegría”, dijo Gustavo Lamas al final del encuentro, en diálogo con Vía Jujuy. “Siempre los partidos terminamos sufriéndolos y creo que eso le da un plus a cada noche. La intensidad y la adrenalina de todo el partido de ir perdiendo, ir ganando, ir perdiendo, ir ganando, creo que eso le da un plus y la gente se emociona y lo disfruta”, interpretó.

Tras las victorias ante Hindú y Comunicaciones, el quinteto jujeño llegaba con el envión anímico necesario para enfrentar a una Fusión Riojana que llegó a San Salvador con la urgencia de sumar. El inicio del encuentro mostró a dos equipos dispuestos a no regalar ni un centímetro.

El primer cuarto fue un intercambio de golpes donde la visita castigó desde el perímetro, aprovechando una defensa local que tardó en ajustar las marcas, aunque terminó cerrando un parcial de 21-21.

A la luz de los últimos resultados logrados por Jujuy Básquet, el estadio Federación se muestra como una fortaleza inexpugnable donde el sueño del ascenso sigue más vivo que nunca.

El equipo visitante tomó la iniciativa en el segundo cuarto y al inicio comenzó a sacar diferencias en función del desempeño de Abeiro, Rama y Vergara.

Pero el DT local Guillermo Tasso movería el banco de suplentes buscando mayor frescura física, y la respuesta fue inmediata. La performance de Juan Marini en la conducción fue determinante para romper la zona planteada por la visita. Jujuy Básquet mejoró sustancialmente su porcentaje de tiros de campo, los “cóndores” ajustaron la defensa, recortaron la diferencia y hasta alcanzaron emparejar en 33.

El festejo de los jugadores y el técnico Guillermo Tasso refleja la sinergia que redunda en los resultados de los tres últimos partidos de los "Cóndores".

Esa recuperación preocupó al entrenador de la visita, que entonces llamó a su equipo al banco. El tiempo muerto permitió a Mario Vildoza recalcular la estrategia y faltando cuatro minutos para el final Fusión Riojana volvió al campo de juego con instrucciones que bien ejecutadas pusieron su tanteador en 47, mientras que local se quedaba atrás con 38 puntos al cierre del primer tiempo.

ABRIENDO LAS ALAS PARA LLEGAR LEJOS

Tras el entretiempo, el desarrollo del juego alcanzó su punto máximo de fricción. Fusión Riojana, liderada por la efectividad de su base y la potencia de sus internos, buscaba impedir que Jujuy se escapara. El tercer período fue una batalla por el rebote, donde la estadística reflejó una paridad casi absoluta (34-32 en rebotes totales).

En los momentos clave comenzaron a emerger las condiciones de Juan Cruz Marini en la conducción; Santiago Ibarra, que no solo aportó puntos desde la larga distancia, sino que se convirtió en el eje defensivo que contuvo los embates riojanos; Thiago Roca desde el perímetro para convertirse en el máximo anotador de la noche (27 puntos); y las conocidas virtudes de Ramiro Stehli.

Cuando más lo necesitaba, Jujuy Básquet mostró una madurez notable para administrar la ventaja y no desesperar ante la presión del marcador.

Con un parcial clavado en 26-17 y la pantalla luciendo un prometedor 64 a 64, Jujuy Básquet sabía que estaba para más, de manera que el cuarto final fue una prueba de carácter para el conjunto jujeño.

De movida sacó una diferencia de nueve puntos, pero Fusión Riojana logró igualar las acciones a falta de tres minutos para el cierre, poniendo un manto de incertidumbre en el estadio. Fue entonces cuando la jerarquía individual y el sistema colectivo de Tasso marcaron la diferencia.

Una defensa asfixiante obligó a la visita a cometer dos pérdidas consecutivas que fueron facturadas por Marini e Ibarra, y para que no queden dudas sendos triples de Stehli y de Roca pusieron las cosas en su lugar haciendo estallar al público con un contundente 84-73 en el marcador, en una noche que Gustavo Lamas dice haber vivido “particularmente con mucha algarabía, con mucha intensidad. Entramos al último cuarto igualados y el 20 a 9, sacar once puntos, nos dio el empuje para terminar festejando” lo que fue algo más que una victoria.

Los resultados parciales del encuentro en el estadio “Federación” fueron 21-21, 17-26, 26-17 y 20-9, mientras que el registro progresivo fue 21-21, 38-47, 64-64 y 84-73. Como jueces actuaron Sebastián Vasallo y Nicolás D'Anna, mientras que Ángel D'Anna ofició como comisionado técnico.

“Nosotros habíamos perdido contra este gran equipo riojano en tiempo suplementario allá en la ciudad de La Rioja por nueve puntos. En caso de igualdad de puntos en la tabla general, se define por goles, entonces nosotros al haber sacado once puntos de ventaja en este partido estamos con ventaja deportiva sobre ellos, y eso es muy importante”, explicó el dirigente.

La seguidilla de tres últimos triunfos consecutivos hizo escalar notoriamente a Jujuy Basquet en la tabla de la Conferencia Norte, ya que tras el receso de fin de año “habíamos quedado en la posición 14, creo que ahora quedamos sextos o séptimos y eso nos da un plus de ánimo y de confianza para el equipo, para seguir trabajando así. En esto falta mucho, faltan quince partidos en la segunda etapa de la fase regular y creo que vamos bien”, analizó Lamas.

EL DOMINGO, JUJUY BASQUET NUEVAMENTE DE LOCAL

Efectivamente, con este triunfo ante los riojanos Jujuy Básquet escaló posiciones críticas en el clasificador, y este récord positivo le otorga el aire necesario para afrontar el último tramo de su localía antes de emprender una breve gira que puede ser determinante para sus aspiraciones de playoffs.

"La gente nos acompaña mucho, en cada partido se ve caras nuevas entre el público", dijo agradecido el interventor de la Federación Jujeña de Básquet, Gustavo Lamas.

“Tenemos un partido más de local este domingo, después dos de visitante en la provincia Santa Fe, uno con Colón en la ciudad de Santa Fe y el otro en Gálvez contra Santa Paula, para después volver a jugar cuatro partidos de local. Todavía nos quedan nueve partidos de local y seis de visitante para esta fase regular”, detalló.

A Gustavo Lamas se le enciende la sonrisa cuando habla de la hinchada que apoya a Jujuy Básquet, por lo que dice “agradecer siempre a la gente, que nos acompaña mucho. En cada partido se ve caras nuevas entre el público, cada vez se alienta más, cada vez se empuja más al equipo y esa es una virtud que tenemos los jujeños”, resalta con entusiasmo.

En la fecha 18 del torneo, este domingo Jujuy Básquet enfrentará en condición de local a Rivadavia, de Mendoza, a partir de las 21:30 en el estadio de la avenida España y las entradas estarán en venta vía online el sábado desde las 21:00 y en modo presencial el domingo desde las 18:00 en las boleterías del parque San Martín.