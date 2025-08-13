La mejor empresa agroproductiva de la Argentina está en Jujuy y es Ledesma

Una prestigiosa publicación especializada en el mundo de los negocios, la economía y mercados otorgó su máxima distinción anual al Grupo Ledesma, que recibió el Premio Fortuna 2025 a la Mejor Empresa Agroproductiva.

Nacida en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy, Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, es el principal productor y exportador nacional de naranjas, y produce carne y cereales en Buenos Aires y Entre Ríos.

El ya tradicional evento que distingue a quienes se destacaron durante el último año en la actividad empresarial a nivel nacional tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini (izquierda), junto a Carlos Blaquier y Eduardo Nougues con el premio otorgado a Ledesma.

Allí Carlos Blaquier, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Ledesma S.A.A.I., y Eduardo Nougues, director de Asuntos Institucionales y Legales, recibieron el premio de manos de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“MIRANDO AL FUTURO CON OPTIMISMO”

En sus palabras de agradecimiento Blaquier aseguró que significaba “un gran honor recibir en nombre de Ledesma este premio que nos otorga la revista Fortuna como la mejor compañía agroindustrial de la Argentina” y poniendo en contexto sus sensaciones planteó que “nuestra industria enfrenta grandes desafíos, un mundo más competitivo que exige eficiencia, productividad, innovación y sostenibilidad. Para responder, necesitamos más que nunca trabajar juntos empresas, Estado y sociedad, mejorando infraestructura, reduciendo costos y promoviendo la inversión”.

En este plano hizo referencia al modelo de sostenibilidad que lleva adelante Ledesma con base en la convicción de “que la verdadera competitividad se construye también cuidando el ambiente, desarrollando nuestras comunidades y mirando al futuro con optimismo”.

Finalmente reiteró su agradecimiento a la revista Fortuna por el galardón otorgado “y a todos los que forman parte de la familia de Ledesma. Este reconocimiento es de ustedes”, subrayó Blaquier.

En el mismo sentido se expresó Eduardo Nougues al afirmar que “este premio es, sobre todo, para nuestra gente, para cada directivo, cada colaborador y sus familias que día a día ponen su esfuerzo, talento y compromiso para que Ledesma siga creciendo, innovando y aportando valor al país”.

El complejo agroindustrial instalado en Jujuy se sitúa en la ciudad de Libertador General San Martín, 110 km al noreste de la capital San Salvador.

Los premiados por la revista Fortuna, en la gala realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En la presentación del premio otorgado al Grupo Ledesma se destacó que “la compañía invierte constantemente para innovar e introducir tecnología y así agregar valor a través de la integración de sus actividades; y procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del ambiente en las comunidades donde opera”.

Cabe mencionar que la revista Fortuna galardona desde hace veinte años a los actores más destacados en la actividad empresarial en la Argentina en sectores tan diversos como el alimenticio, eléctrico y petrolero, e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.