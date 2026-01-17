La Liga Argentina: Jujuy Básquet recuperó su identidad y aplastó a Hindú por 90 a 74

En una noche cargada de emoción y desahogo, Jujuy Básquet cortó este viernes en la “Tacita de Plata” una racha negativa de tres derrotas consecutivas con una victoria contundente por 90 a 74 ante el Hindú Club cordobés.

Con una actuación descollante de Thiago Roca desde el perímetro y la potencia de Augusto Roveres en la pintura, los jujeños volvieron a festejar ante su público.

Con el 19 en la espalda, Santiago Ibarra revalidó este viernes que es uno de los referentes del equipo jujeño.

DE LA MISMA RAZA QUE EL AVE FÉNIX

El estadio de la Federación Jujeña de Básquet fue testigo de una resurrección deportiva. Tras un arranque de 2026 errático y cargado de dudas, el equipo del DT Guillermo Tasso necesitaba más que dos puntos; necesitaba recuperar la mística y la solidez defensiva.

El desafío no era menor, ya que Hindú Club llegaba con la intención de profundizar la herida de los locales. Sin embargo, la historia fue distinta a la de los últimos encuentros.

Los “Cóndores” volaron alto, sacudieron la presión de los resultados previos y sellaron un triunfo inapelable que los vuelve a posicionar en la lucha de la Conferencia Norte.

Con mucha energía y pasión, Gustavo Lamas, interventor de la Federación Jujeña de Básquet, alentó a los "Cóndores" desde el sector de palcos del espléndido estadio de la capital jujeña.

HABÍA QUE ACICALARSE LAS PLUMAS Y VOLAR

El inicio del juego no fue sencillo para el dueño de casa. En el primer cuarto, los nervios parecieron pasar factura y la efectividad de la visita, liderada por Bruno y los hermanos Bruera, puso a Hindú al frente por 19-24. La defensa jujeña sufría ante las transiciones rápidas de los cordobeses y el aro parecía cerrado para los titulares.

Sin embargo, Tasso movió el banco rápidamente buscando una reacción que no tardaría en llegar. El ingreso de los suplentes cambió el clima del partido, aportando una intensidad física que el rival no pudo sostener.

LA SEGUNDA PARTE FUE MÁS QUE BUENA

La bisagra del encuentro se produjo en el segundo período. Jujuy Básquet ajustó las marcas, asfixió la salida del “H” y empezó a fluir en ataque. Fue allí cuando surgió la figura de Thiago Roca. El joven escolta entró en “estado de gracia” y, con una ráfaga de triples quirúrgicos, dinamitó la zona planteada por Daniel Beltramo, en DT de la visita.

Una potente batucada y el despliegue de la enorme bandera que acompaña al equipo, en una explosión de aliento para abrir la segunda parte del partido que finalmente resultó en un resonante triunfo de Jujuy Basquet ante la visita cordobesa de Hindú Club.

El parcial de 29-16 antes del descanso largo no solo dio vuelta el marcador (48-40), sino que devolvió la confianza a los referentes como Santiago Ibarra y Juan Marini, quienes empezaron a gravitar con mayor soltura.

Tras un tercer cuarto parejo y de goleo bajo (13-16) -pasaje en el que Hindú intentó acercarse a base de rebotes ofensivos-, el cierre del partido fue un espectacular monólogo jujeño: con una ventaja de apenas cinco puntos al iniciar el último tramo, Jujuy Básquet no dudó.

Augusto Roveres se hizo dueño de los tableros, castigando en la pintura y sacando faltas determinantes. Junto a él, Roca continuó su show personal para terminar con 22 puntos y una efectividad envidiable desde larga distancia. El parcial final de 29-18 fue la firma de un equipo que, cuando juega con el corazón y orden táctico, es temible para cualquier rival de la categoría.

En los minutos finales del encuentro el DT Guillermo Tasso habilitó el ingreso de debutantes en su equipo, lo cual fue celebrado por el público del estadio Federación.

LE GANÓ A UN EQUIPO CON HISTORIA

Este triunfo por 90-74 es balsámico para el plantel jujeño. “Necesitábamos volver a nuestras raíces, defender duro y que la gente sienta que este equipo se entrega al máximo”, había declarado Tasso en la previa, y sus jugadores cumplieron con creces, ganándole al equipo de un club con historia.

Es que el Hindú es un histórico club del barrio General Paz, por cuya sede de la avenida Sarmiento, en la capital mediterránea, allá por los años ’80 y ’90 pasaron figuras como Germán Filloy y otras que además vistieron la camiseta de la Selección argentina, como también supo alinear a jugadores estadounidenses que dejaron su marca en el básquet cordobés.

Esta victoria de Jujuy Básquet no solo corta la sequía, sino que sirve de trampolín anímico para los próximos compromisos en casa. Con la “identidad recuperada”, vuelve a mirar la tabla de posiciones con optimismo, sabiendo que el camino hacia los playoffs depende de mantener esta intensidad mostrada en la noche del viernes en el estadio del parque San Martín de San Salvador de Jujuy.

Tras el estruendo del bocinazo final, el justificado festejo de los "Cóndores", que ante su público parecen haber dejado atrás una seguidilla de derrotas.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Jujuy Básquet (90): Titulares: J. Marini (10), R. Stehli (5), A. Grytsak (6), F. Tarnowyk (12), S. Ibarra (13). Ingresaron: A. Roveres (18), T. Roca (22), J. Fornes (2), M. Nesman (2), M. Celis, T. Nistal, L. Segovia. DT: Guillermo Tasso.

Hindú Club (74): Titulares: M. Ludueña (8), S. Bruera (6), S. Bruno (19), A. Bruera (12), C. Buemo (7). Ingresaron: M. González (10), L. Folmer (11), J. Rattero (1), L. Estrada, F. Giacchino, T. Fontanetti. DT: Daniel Beltramo.

Parciales: 19-24, 29-16 (48-40), 13-16 (61-56) y 29-18 (90-74).

Estadio: “Federación Jujeña de Básquet”.

Árbitros: Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

Comisionado técnico: Luis Cornejo.