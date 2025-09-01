La CGT Jujuy quiere llegar a la Casa de Gobierno y pide ayuda a Bernis

Pasaron unos veinte días desde la reunión anterior en la que autoridades de la CGT regional Jujuy llevaron al vicegobernador Alberto Bernis el pedido de que interceda ante el Poder Ejecutivo para abrir canales de diálogo concretos con diferentes áreas del Gobierno que posibiliten la búsqueda de soluciones a diferentes demandas de gremios que nuclean a trabajadores estatales jujeños.

Este lunes nuevamente una comitiva cegetista fue recibida por Bernis en su despacho de Presidencia de la Legislatura. Allí concurrieron los sindicalistas Freddy Berdeja, Julio Ramírez, Francisco Montes, Aníbal Arenas, Ariel Vargas, Miguel Mamaní, Luis Cabana -exlegislador provincial- y Ramón Neyra, diputado provincial electo.

Después de aquella audiencia de principios de agosto “tuvimos una reunión con la Comisión de Trabajo” de esa Cámara de Diputados en la que “se planteó una agenda con todos los sectores involucrados”, pero pasado este lapso y ante la falta de respuesta a la gestión “venimos a pedirle al Vicegobernador que inste a los distintos ministerios que se avance en la concreción de esa agenda”, dijo Berdeja, uno de los tres co-secretarios generales de la CGT Jujuy.

Puntualizó que con estas gestiones la central sindical procura articular “un marco de discusión, un ámbito de diálogo” para que cada sector pueda exponer su situación y sus planteos ante las áreas pertinentes. “La CGT no viene a resolver los problemas de cada sindicato”, dijo con claridad.

En la reunión el vicegobernador Bernis (al centro) escuchó los requerimientos de los dirigentes de la CGT Jujuy y se comprometió a canalizar las demandas.

A esta reunión se sumaron el vicepresidente 1º de la Legislatura, Fabián Tejerina; y el diputado Santiago Jubert, en su carácter de presidente del bloque oficialista Cambia Jujuy.

Explicando el carácter de la gestión, el dirigente de los empleados judiciales dijo que la CGT acude a la Legislatura para que “como representante del pueblo gestione la concreción de mesas de trabajo” entre las partes involucradas y como ejemplo citó que “en el caso de los estatales, venimos insistiendo con que se aplique la ley de paritarias para que le den el marco legal a los compañeros, para que puedan discutir las cuestiones laborales y salariales” que demandan.

PROMESAS DE CAMPAÑA

“Otro tema que preocupa y planteamos -prosiguió- es el de los convenios con el IVUJ (Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy). Hay sindicatos que compraron el terreno y necesitan avanzar en la construcción de las viviendas para sus afiliados”, asunto que contextualizó recordando que uno de los temas de la campaña electoral del actual gobernador Carlos Sadir “ha sido el tema vivienda. Los sindicatos queremos colaborar en eso, estamos dispuestos a aportar” para dar respuestas habitacionales a los trabajadores, aseguró el co-secretario general de la CGT Jujuy.

Según refirió Berdeja, el vicegobernador Bernis “comparte” el criterio de la entidad en su búsqueda de acceso a los funcionarios del Gobierno y por ello “se comprometió a formar esos espacios de diálogo, y hablar con el Ejecutivo, que es de donde necesitamos tener las respuestas a la mayoría de los planteos de distintos sectores”.