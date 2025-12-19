Ideal para compras de fin de año: abrió la Expo Jujuy Productiva en la Ciudad Cultural

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, dejó abierta en la mañana de este viernes la “Expo Jujuy Productiva 2025”, en el amplio predio de Ciudad Cultural, situado en el acceso norte a San Salvador de Jujuy.

Allí se han instalado en sus respectivos stands cerca de 300 emprendedores y productores de los más variados rubros, que van desde artesanías en general, floricultura, decoración, regalería e indumentaria, hasta mueblería, arte y gastronomía, pasando por frutas, verduras, hortalizas, carnes, panadería, pastelería y demás, todo a precios competitivos.

Amplias carpas y espacios abiertos son escenario adecuado para la Expo Jujuy Productiva 2025 que se realiza este viernes y sábado en la capital jujeña.

En virtud de esa amplia variedad de rubros el ministro Abud subrayó que el evento “es una herramienta concreta para acompañar a quienes producen en nuestra provincia, generando oportunidades de comercialización directa, fortaleciendo las economías regionales y poniendo en valor el enorme potencial productivo que tiene Jujuy”.

UN PASEO DE COMPRAS, CON ENTRADA GRATUITA

Con entrada libre y gratuita, la “Expo Jujuy Productiva 2025” estará abierta al público este viernes y sábado en el horario de 9:00 a 21:00 en la Ciudad Cultural, en el barrio Alto Padilla.

Diseños únicos, productos exclusivos y obsequios ideales para sorprender son parte de la propuesta en doble jornada de la Expo Jujuy Productiva.

En esta oportunidad el predio ferial se compone de dos carpas principales destinadas a la exposición de productos alimenticios y un patio central al aire libre, donde se ubican el escenario, el sector gastronómico y los emprendedores de manualidades.

Además, se ha dispuesto un sector institucional, con la participación de la Dirección de Vitivinicultura, el Centro Forestal Arrayanal, la Dirección Agrícola y Forestal y la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO).

EMPRENDEDORES, PRODUCTORES Y ARTISTAS JUJEÑOS

En la apertura se anunció que durante las dos jornadas programadas el público podrá presenciar la presentación de números musicales en vivo y espectáculos de danzas folklóricas, como también participar en sorteos de obsequios brindados por los expositores.

Infinidad de productos puede encontrar el público en los cerca de trescientos stands que componen la Expo Jujuy Productiva 2025.

Con todo esto, la Expo Jujuy Productiva “no solo es un espacio productivo, sino también un punto de encuentro para las familias jujeñas, donde se combina trabajo, cultura e identidad”, resumió el ministro Abud.

Al mismo tiempo el funcionario subrayó que esta propuesta articulada por las diferentes áreas de su Ministerio procura fundamentalmente “visibilizar, fortalecer y promover el trabajo de emprendedores y productores jujeños”.

Con muy variados rubros, abrió en la Ciudad Cultural la Expo Jujuy Productiva 2025, organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

En ese sentido sostuvo que este tipo de espacios “permiten acercar el Estado al territorio y consolidar políticas públicas que impulsen el desarrollo local”, remarcó finalmente.