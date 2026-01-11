Graves acusaciones y severas sanciones contra médicos detonan un conflicto en Jujuy

Una funcionaria del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), la obra social del Estado provincial, informó sobre apercibimientos y sanciones aplicadas a profesionales médicos de su nómina de prestadores, por incumplimientos a normativas vigentes, lo que tuvo como el Colegio Médico de Jujuy (CMJ) respondió afirmando que la posición del ISJ es “claramente persecutoria” y la imputación de “prestaciones médicas deficientes o malas prácticas” representa “una clara injerencia en cuestiones que no son competencia de ese Instituto”.

El conflicto se desata a poco de que quien venía desempeñándose como presidente del directorio del ISJ, José Manzur, dejara esa posición para asumir como nuevo ministro de Salud de la Provincia.

La exoneración de ocho médicos como prestadores y otras severas sanciones es producto de que la obra social “refuerza el procedimiento de reclamos e incidencias ante irregularidades en el servicio prestacional”, dijeron voceros oficiales.

COBROS INDEBIDOS, PRESTACIONES DEFICIENTES E IRREGULARIDADES

La jefa de Asesoría Letrada del ISJ, Iris Rosales, informó que su área trabaja actualmente sobre 149 expedientes “iniciados por reclamos, tanto de afiliados como por parte del equipo de auditores de la obra social, apostados en las distintas clínicas y sanatorios”, en el marco del Procedimiento de Reclamos e Incidencias implementado en 2024 por el organismo.

La jefa de Asesoría Letrada del ISJ, Iris Rosales, dijo que se encuentra a disposición de los afiliados en la página web de la obra social el listado de los profesionales que están habilitados para la prestación médica.

En ese sentido Rosales destacó los “buenos resultados” que “ante cobros indebidos, prestaciones deficientes o irregularidades en el servicio prestacional por parte de los profesionales médicos” viene dando dicho procedimiento, lo cual se traduce en “la prosecución de sanciones y apercibimientos a los profesionales médicos que incumplen con las normativas del acuerdo” firmado entre las partes.

De tal manera es que en distintos casos se ha dictaminado diferentes sanciones, entre las que se cuenta once suspensiones por plazos de entre tres y seis meses, una exclusión definitiva y ocho exoneraciones de profesionales médicos.

LOS MÉDICOS RESPONDEN CON DUREZA

En un comunicado distribuido por el Colegio Médico de Jujuy, su Mesa Ejecutiva rechaza las declaraciones de Rosales argumentando que pronunció “conceptos erróneos, agraviantes y que afectan directamente el ejercicio profesional de nuestros asociados y de los profesionales médicos en general”.

La entidad sostiene también que “cuando imputa ‘prestaciones médicas deficientes o malas prácticas’, incurre en una clara injerencia en cuestiones que no son competencia de ese Instituto”.

El Instituto de Seguros de Jujuy implementó desde el mes de julio del 2024 mediante la resolución 378-ISJ, el Procedimiento de Reclamos por Incidencias respecto a los proveedores y prestadores médicos.

Según detalló la jefa de Asesoría Letrada de la obra social provincial, las especialidades a las que pertenecen los implicados en la sanciones son kinesiología, ginecología, psicología y cirugía en general, en tanto que la exclusión definitiva del padrón le fue aplicada a un profesional de odontología.

Al respecto, el CMJ responde aclarando que “los profesionales kinesiólogos, psicólogos y odontólogos no son especialidades médicas, sino que se trata de diferentes profesiones del arte de curar”.

PASANDO FACTURA

Por otra parte, saliendo en defensa de sus asociados en la discusión por las remuneraciones que les corresponderían, la entidad colegiada advierte que los valores para la consulta no especialista fijada en $18.000 y para especialista en $28.000 “resulta significativamente inferiores a la Consulta Ética mínima fijada por el Consejo Médico de Jujuy, que asciende a la suma de $35.000 para médicos no especialistas y $45.000 para médicos especialistas”.

Aprovecha a la vez el CMJ su descargo para reprochar que “desde principios de 2025 el ISJ viene pagando tanto el ‘pronto pago’ como consultas mensuales y prácticas ambulatorias con atrasos y en forma parcial”.