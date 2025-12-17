Gracias a las vacunas: aseguran que en Jujuy no hay casos de sarampión desde 1997

El pasado 6 de diciembre el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica a partir de un caso confirmado de sarampión en la provincia de Entre Ríos. En ese marco es que las autoridades sanitarias de Jujuy dispusieron intensificar la vacunación de niñas y niños para prevenir la enfermedad, que puede presentarse de forma grave y hasta causar la muerte.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta especialmente a la población infantil y que solo se previene con el esquema de vacuna triple viral -que también protege frente a paperas y rubeola-, el cual es gratuito y está incluido en el Calendario Nacional de Vacunación.

En este sentido cabe decir que la Argentina logró, gracias a la vacunación, la eliminación del sarampión endémico en 2000, pero el virus sigue circulando en otros países y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentó más de 300 % en los últimos dos años a nivel mundial, con brotes grandes en Europa y en América.

LA SITUACIÓN EN JUJUY

Voceros del Ministerio de Salud de Jujuy dijeron que es “permanente” el trabajo de los equipos sanitarios y de vacunadores enfocado en la vacunación “especialmente de niñas y niños de 1 año y de 5 años de edad que no cuenten con vacuna triple viral según corresponde a su edad, es decir, para iniciar o completar el esquema respectivamente”.

Así es como se avanza en aplicar la dosis a niñas y niños de 2, 3 o 4 años que aún no hayan iniciado el esquema y para la inoculación con segunda dosis a todos los niños nacidos en el transcurso de 2020 aunque no hayan cumplido los 5 años de edad. Las dosis están disponibles en toda la provincia, se informó.

A fin de reforzar la prevención del sarampión en todo el territorio de la provincia, el Ministerio de Salud de Jujuy continúa con la campaña intensificada para la vacunación de niñas y niños.

Si bien Jujuy permanece libre de sarampión desde 1997, los equipos sanitarios realizan el trabajo de vigilancia permanente de la enfermedad, reforzando las acciones ante la actual situación epidemiológica regional, dijeron a su vez las fuentes de la cartera sanitaria provincial.

SERIA ADVERTENCIA DE LA OMS

La directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos de la OMS, Kate O’Brien, advirtió que el sarampión “es uno de los virus respiratorios más contagiosos”.

Lejos de ser un virus leve, puede ser mortal para los niños menores de cinco años, para las embarazadas y para aquellos pacientes con un sistema inmunológico debilitado. También puede causar infecciones que pueden provocar un daño cerebral permanente, sordera y ceguera.

“Una persona con sarampión puede contagiar a otras 18 si no están inmunizadas”, afirmó la funcionaria de la OMS.

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN?

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Sus síntomas más frecuentes son:

fiebre alta.

manchas rojas en la piel.

secreción nasal.

conjuntivitis.

tos.

También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas con comorbilidades generando complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central, es decir, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento; inclusive puede causar la muerte.

La enfermedad se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por dos horas.

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, pero puede prevenirse contando con el esquema completo de vacuna triple viral.

La vacuna triple viral corresponde a:

Niñas y niños de 12 meses a 4 años : deben tener una dosis de vacuna triple viral.

Niñas y niños de 5 años o más, adolescentes y personas adultas: deben tener dos dosis de vacuna frente a sarampión y rubéola (puede ser doble o triple viral) aplicadas después del año de vida.

Infografía sobre el sarampión, distribuida por el Ministerio de Salud de Jujuy. Es fundamental que niñas y niños de 1 y de 5 años de edad cuenten con la vacuna triple viral.

En el mundo “casi 59 millones de vidas se han salvado desde el año 2000 gracias a la vacunación. De hecho, la vacuna del sarampión ha salvado más vidas que cualquier otra inmunización infantil en el último medio siglo”, señaló Kate O’Brien, de la OMS.

Apuntó a la vez que es necesario que el 95 % de la población se haya administrado las dos dosis de la vacuna contra el sarampión para detener la transmisión y los brotes.

RECOMENDACIONES EN JUJUY

El Ministerio de Salud de Jujuy especificó que la presencia de fiebre de 38 grados o más, y de erupciones en la piel -exantema-, independientemente de la edad y del estado de vacunación de la persona, determinan un cuadro como sospechoso, extendiendo la investigación también a la rubéola.

Ante la manifestación de estos síntomas la persona deberá evitar la automedicación y acudir de inmediato al CAPS u hospital más próximo al domicilio.

Cabe señalar que el antecedente de vacunación se deberá constatar mediante el registro nominal de vacunación o por presentación del carnet de vacunación. Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no necesitan vacunarse.