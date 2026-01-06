GIRSU y Defensa Civil planifican un simulacro de siniestro en el Centro Ambiental Jujuy

La gerente de GIRSU S.E., Mónica Aramayo, y el director general de Emergencias de Jujuy, comisario mayor Ariel Mamaní, encabezaron una reunión en la que se acordó la realización de un nuevo operativo de simulacro de siniestro en instalaciones de aquella empresa estatal.

El antecedente más reciente de una práctica similar fue el exitoso ejercicio de actuación concretado en noviembre pasado en la Estación de Transferencia de GIRSU, en Perico.

Con el fin de valorar la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta de los organismos y unidades competentes, el simulacro -proyectado para una fecha a determinar- tendrá lugar en el Centro Ambiental Jujuy (CAJ), ubicado en el paraje Chanchillos, en el departamento Palpalá, aproximadamente a unos diez kilómetros de la ciudad de Palpalá y a unos veinte kilómetros de San Salvador de Jujuy.

El encuentro estuvo encabezado por el director general de Emergencias de Jujuy, comisario mayor Ariel Mamaní; y la gerente de GIRSU S.E., Mónica Aramayo (ambos a la izquierda). Los funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar protocolos de seguridad y respuesta en la planta que concentra el mayor volumen de operaciones diarias.

El ejercicio incluirá escenarios de incendios, siniestros viales e incidentes operativos, por lo que se contará con la participación de Defensa Civil, SAME, Policía de la Provincia, Bomberos voluntarios de distintas localidades, Seguridad Vial y áreas municipales, replicando el esquema multisectorial.

Como en el operativo anterior, se buscará identificar oportunidades de mejora en materia de comunicaciones y evacuación.

CAJ, UN NÚCLEO ESTRATÉGICO DE GIRSU

El Centro Ambiental Jujuy es una planta de tratamiento y disposición final de residuos donde se procesa el material proveniente de la zona metropolitana -San Salvador de Jujuy, Palpalá y alrededores-, de manera que es el núcleo estratégico del sistema provincial de gestión de residuos, y donde se efectúa la mayor cantidad de operaciones de gran complejidad, por lo que resulta indispensable validar y actualizar los procedimientos de seguridad en sus instalaciones, explicó la ingeniera Aramayo.

El comisario Mamaní agregó por su parte que el objetivo del simulacro será evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias de gran escala, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar que el personal involucrado esté preparado para actuar de manera rápida y eficaz frente a contingencias.

Este tipo de operativos -dijo el funcionario- no solo permiten detectar oportunidades de mejora en tiempos de intervención y comunicación, sino que también refuerzan la prevención y la protección de la comunidad, consolidando un sistema resiliente y seguro.

En la reunión participaron además el coordinador provincial de Emergencias, Carlos Mamaní, y miembros de los equipos técnicos de la empresa GIRSU S.E. y la Dirección General de Emergencias de Defensa Civil.

UN PROYECTO DE TRIPLE IMPACTO

El Centro Ambiental Jujuy es el pilar fundamental del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la provincia; se compone de una Planta de Separación y Clasificación, un relleno sanitario controlado y zonas de compostaje a gran escala, y las autoridades del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático resaltan que es un proyecto de triple impacto:

Impacto ambiental : ayuda a los municipios a mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos y cerrar los basurales a cielo abierto.

Impacto económico : genera empleo e ingreso de residuos clasificados que son un insumo para las industrias.

Impacto social: permite que recuperadores y recuperadoras informales pasen de una situación de vulnerabilidad a un trabajo formal, mejorando sus condiciones de vida.

Al predio se accede a través de la ruta provincial n° 1 y caminos internos del paraje Chanchillos.