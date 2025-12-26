Fiestas sin control: Fellner reclama atacar el consumo de alcohol en menores, en Jujuy

Alarmado por las advertencias de especialistas en cuanto a que en Jujuy el umbral de inicio de consumo de bebidas alcohólicas se sitúa entre los 10 y 12 años de edad, el diputado provincial Martín Fellner se remitió a una ley de su autoría para reclamar el accionar de las autoridades competentes en la materia, a fin de atacar la problemática por dos flancos: la prevención del consumo entre los adolescentes, y el control de la comercialización de acuerdo a la prohibición de venta a menores de 18 años.

Además del escenario de las festividades de fin de año señalado por el legislador, cabe recordar que semanas atrás lo que debería haber sido una matiné de adolescentes celebrando el fin del dictado de clases se convirtió en una madrugada de sangre y muerte que se cobró la vida de un chico de 15 años, Juan Vanega Segovia.

El menor murió a causa de las heridas de arma blanca que recibió cuando fue atacado por una patota al salir de una “fiesta de fin de curso” ilegal organizada por adultos en un domicilio particular donde se cobraba 500 pesos para ingresar y además se vendía -precisamente- bebidas alcohólicas a los menores.

ACCIONES CLAVES: PREVENCIÓN Y CONTROL

Sancionada en abril de este año, la ley impulsada por Fellner establece la realización de una campaña de prevención del consumo de alcohol en adolescentes y la intensificación de los controles en lugares de expendio para verificar la venta encuadrada en los marcos legales vigentes.

El diputado provincial Martín Fellner, del bloque Partido Justicialista - Fuerza Patria, instó al estricto cumplimiento de la ley que promueve la prevención del consumo de alcohol entre los adolescentes.

“Debe ser urgente e inmediato el cumplimiento de la ley contra el consumo de alcohol menores de edad”, dijo el legislador al remarcar que a fin de evitar la venta a adolescentes y el ingreso a eventos sin tomar medidas de prevención, la norma prevé controles en espectáculos públicos y privados, comercios, festividades tradicionales y afines.

“Si la realidad del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes ya era preocupante, con datos que ubican a nuestra provincia con niveles superiores al promedio nacional en este indicador, hoy, con diciembre y sus múltiples celebraciones, es indispensable que esta ley no se convierta en letra muerta y se ejecute inmediatamente”, reclamó el diputado del bloque Partido Justicialista - Fuerza Patria.

En los fundamentos de su iniciativa, en abril planteaba que especialistas sanitarios de Jujuy alertaron que “el consumo de alcohol entre adolescentes se inicia cada vez a edades más tempranas, entre los 10 y 12 años, y que un porcentaje significativo de jóvenes presenta patrones de consumo perjudicial que se asocian a mayores riesgos psicosociales y de salud”.

“ALCOHOL EN EXCESO, PELIGRO PARA LA VIDA”

Dado ese panorama -dijo Fellner- es que “debemos advertir a los adolescentes sobre las consecuencias negativas de tomar alcohol en exceso y el daño que implica no solo para quien consume de más sino también del peligro para la vida de cualquiera que se encuentre con estas personas”, señalando así la necesidad de “cuidar la salud no solo física sino también mental de las juventudes jujeñas”.

Con tal propósito “hago un llamado a los organismos de control y a las fuerzas de seguridad -prosiguió- para que, en coordinación con los municipios, implementen operativos de fiscalización y campañas de difusión que acompañen el espíritu de la ley” en el sentido de “garantizar ambientes seguros para nuestros jóvenes”.

Cabe apuntar en paralelo que el asesinato del menor Juan Vanega destapó a su vez un escenario de extrema violencia entre vecindarios, en la zona sur de San Salvador de Jujuy. Familiares de la joven víctima dicen que el populoso sector Alto Comedero, en la capital provincial, está sumido en una “guerra” que enfrenta a jóvenes de diferentes barrios de ese conglomerado.

“Estas fechas de celebración nos interpelan” frente a la problemática del consumo de alcohol -sostuvo el diputado provincial Martín Fellner- y llaman ”a trabajar y poner en marcha esta campaña de prevención y monitoreo” prevista por la ley.

“No podemos permitir que una normativa sancionada con consenso quede en el papel”, concluyó.