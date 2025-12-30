Feroz ladrón de carnicerías fue condenado en Jujuy a quince años de prisión efectiva

Un robo planificado y ejecutado al detalle en una madrugada, y un raid de robos a carnicerías el último día del año 2023 fueron protagonizados por un peligroso sujeto que la Justicia de Jujuy persiguió y finalmente condenó a la pena de quince años de prisión efectiva, que deberá cumplir en una celda del Servicio Penitenciario provincial.

Se trata de Sergio Ricardo Córdoba, quien recibió la sentencia dictaminada por el Tribunal Colegiado con Función de Juicio integrado por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas, Felicia Ester Barrios y María Alejandra Tolaba. El tribunal lo declaró además “reincidente”.

¿LO TENÍAN “MARCADO”?

Un primer capítulo de las andanzas de Sergio Ricardo Córdoba comenzó en la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2023 cuando entre las 02:10 y las 03:00 el acusado llegó junto a tres personas en un automóvil Chevrolet Corsa de color negro, a las afueras de un local bailable situado en el barrio Sargento Cabral de San Salvador de Jujuy.

Allí, mientras Córdoba y dos de sus acompañantes distraían al cuidacoches del estacionamiento del “boliche”, el cuarto sujeto rompió la ventanilla delantera del lado del conductor de un Volkswagen Up de color rojo y sustrajo de su interior un llavero con dos llaves.

Con ese elemento en su poder, acompañado por dos de aquellas personas y en el mismo Chevrolet Corsa en el que se movilizaban, el ahora condenado se dirigió al domicilio del propietario de las llaves, ubicado en el barrio Alberdi de esta ciudad.

La sentencia contra Sergio Ricardo Córdoba (de pie, a la derecha) fue por el Tribunal Colegiado con Función de Juicio integrado por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas, Felicia Ester Barrios y María Alejandra Tolaba; con la asistencia del actuario Ricardo Grisetti.

En la descripción de los hechos volcada en el pedido de elevación a juicio de la causa, la fiscalía detalla que los tres sujetos llegaron a las 03:12 a la vivienda y haciendo uso de las llaves previamente sustraídas, ingresaron al domicilio, donde se encontraron con una mujer, a quien amedrentaron blandiendo un arma de fuego “tipo pistola de color negro”, según se lee en el expediente.

De esa manera la mujer fue reducida, maniatada y amordazada, poniéndole algodón en la boca para silenciarla.

Los delincuentes se llevaron esa noche dos teléfonos celulares, noventa mil pesos y cuatrocientos pesos bolivianos. El robo se consumó entre las 03:30 y 03:55.

EL RAID DE FIN DE AÑO POR LAS CARNICERÍAS

Un mes más tarde Sergio Ricardo Córdoba volvería al delito, cometiendo esta vez una seguidilla de robos en un lapso de siete horas, en la tarde y noche del 31 de diciembre de 2023. Sus objetivos fueron comercios dedicados a la venta de carnes, en la capital jujeña.

El primer hecho sucedió en una carnicería del barrio San Francisco de Álava. Eran aproximadamente las 14:36 y en el local se encontraban dos personas.

Al momento de entrar intempestivamente a la carnicería, Sergio Córdoba apuntó a una de las víctimas con un arma de fuego -descripta como tipo pistola de color negro-, sustrajo 500.000 pesos de la caja registradora y rápidamente se dio a la fuga montado en una motocicleta sin chapa patente y sin el faro delantero, un detalle que sería relevante en el caso.

En el segundo robo, que ejecutó cerca de las 20:00 en una carnicería ubicada en el sector B1 del barrio Alto Comedero, el delincuente actuó con más violencia.

Al ingresar al comercio se encontró con una persona que se encontraba realizando tareas de limpieza previo a cerrar el local. De manera sorpresiva Córdoba le aplicó con su pistola de color negro un golpe en la sien y con amenazas de muerte exigió que entregue todo el dinero recaudado.

Escuchando los gritos proferidos en el local comercial, acudió la pareja de la víctima, lo que tuvo como reacción del ladrón un disparo al aire y la insistencia de que se le entregue el dinero y los teléfonos celulares de quienes se encontraban en el lugar.

En medio de la tensión instalada, se dirigió a la caja, arrebató cuatro mil pesos que había en su interior, y huyó del lugar en la moto sin dominio y sin faro delantero.

AL FINAL DEL DÍA, UN BOTÍN MILLONARIO

Para la tercera escala de su raid delictivo Córdoba sumó a un cómplice, con el que cerca de las 21:00 del mismo 31 de diciembre llegaron a un “minimercado” que posee una sección de carnicería, ubicado en el barrio Gorriti.

Al momento del hecho los encargados del comercio se aprestaban a cerrar sus puertas; tres trabajadores se encontraban guardando la carne en las heladeras.

En esas circunstancias, pistola negra en mano súbitamente entró al local Sergio Córdoba y apuntando directamente a una de las víctimas -a la que también le propinó un violento culatazo- ordenó que se arrojaran al piso.

Allí entró en escena el secuaz, que no fue identificado, para sustraer de la caja registradora la suma de un millón de pesos y hacerse de dos teléfonos celulares.

Con el jugoso botín en su poder, Córdoba y su cómplice escaparon a toda velocidad en la misma motocicleta que había sido descripta por testigos de los robos anteriores esa tarde.

Si bien los ladrones fueron interceptados en la intersección de las calles Humahuaca y Cerro Aguilar por un vehículo que los perseguía, pudieron huir a pie de la escena.

De todos modos la pesquisa policial dio con Córdoba, que ahora fue declarado coautor penalmente responsable de los delitos de “robo con el uso de arma de fuego (tres hechos) en concurso real”, “robo en poblado y en banda, y robo en poblado y en banda con el uso de arma -cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada- en concurso real”.

Las partes en la causa fueron el fiscal Juan Luis Sorbello, del Ministerio Público de la Acusación (MPA); el letrado Orlando Osmar Armella como abogado patrocinante del querellante particular; y como defensor público penal del Ministerio Público de la Defensa (MPD) el abogado Leandro Esteban Salinas Saguir, para la defensa técnica del acusado Sergio Córdoba.

El Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial de Jujuy informó que la sentencia, en su totalidad y sus fundamentos, serán registrados en el Sistema de Gestión Judicial, en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.

Se hizo saber también que el Tribunal, por unanimidad, absolvió por el beneficio de la duda a César Luis Córdoba de los delitos de “robo con el uso de arma de fuego (tres hechos) en concurso real”, ilícitos por los que fue sometido a juicio.