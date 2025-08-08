Fe en la juventud: multitudinario encuentro de monaguillos se realizó en Jujuy

Una verdadera manifestación de fe, compromiso y juventud se vivió en la localidad de Río Blanco, departamento Palpalá, a donde llegaron varios centenares de monaguillos de distintos puntos de la provincia de Jujuy para participar en su octavo Encuentro Diocesano.

En la ocasión el obispo César Daniel Fernández pronunció una inspiradora homilía para los asistentes y animada peregrinación recorrió las calles del pueblo que es hogar de la Virgen del Rosario.

La Eucaristía fue presidida por el obispo diocesano de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, que en su homilía se dirigió a los monaguillos invitándolos a reflexionar sobre el valor del servicio en el altar.

La jornada comenzó con la adoración al Santísimo Sacramento. Luego el presbítero Roberto Schicciarini ofreció un momento de animación e iluminación dirigido a los participantes.

EL VALIOSO SERVICIO DE LOS MONAGUILLOS

También se ofició una misa para las delegaciones. La Eucaristía fue presidida por el obispo diocesano, monseñor Daniel Fernández, acompañado por varios sacerdotes. Durante la homilía, el prelado se dirigió en especial a los monaguillos invitándolos a reflexionar sobre el valor del servicio en el altar.

Al finalizar la celebración, el obispo Fernández bendijo una imagen de san Tarsicio, patrono de los monaguillos.

Como parte del programa previsto, promediando la jornada se realizó una peregrinación por las calles de Río Blanco, que finalizó con el ingreso al santuario a través de la Puerta Santa.

Las actividades tuvieron una pausa para el almuerzo compartido por las parroquias. Luego los organizadores habían preparado para los asistentes una serie de juegos grupales para fortalecer la confraternidad, con lo que el encuentro concluyó pasadas las tres de la tarde, momento en el que se escuchó emotivas palabras de cierre y despedida.