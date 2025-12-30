Equipos trabajan para fortalecer la atención y prevención de la violencia de género en Jujuy

Profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia con asiento en la ciudad de San Pedro de Jujuy desarrollaron en la ciudad de Palma Sola -a 158 km de la capital provincial- una jornada de difusión de servicios para la prevención de la violencia de género, como parte de la agenda del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

En interacción con diferentes sectores de la comunidad, medios de comunicación y áreas del municipio se compartió información sobre los servicios disponibles en la provincia, haciendo eje en los 19 dispositivos que distribuidos en todo el territorio asisten, contienen y acompañan a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido se informó que para dar respuesta a la región, el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia situado en San Pedro funciona en la sede de calle Claveri n° 347, en el barrio Bernachi de esa ciudad.

El equipo del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la ciudad de San Pedro que tuvo a cargo las acciones de sensibilización con la comunidad de Palma Sola.

“Resulta fundamental que los vecinos conozcan dónde y cómo pedir ayuda, especialmente para prevenir situaciones de riesgo, promover la detección temprana y acompañar procesos, a través de la identificación de los tipos y modalidades que existen de violencia basada en género”, se dijo en la apertura de la jornada.

Luego en el transcurso de la programación se promocionó fuertemente la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, poniendo énfasis en que el servicio funciona las 24 horas todos los días del año, para urgencias activando de manera inmediata los protocolos existentes, como también para consultas, asesoramiento y orientación sobre cómo actuar ante posibles casos de violencia.

CONVENIO CON VALLE GRANDE

Por otra parte, continuando con las acciones de articulación con municipios y comisiones municipales para la prevención de la violencia de género, la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, firmó un convenio de colaboración con el comisionado municipal de Valle Grande, Marcos Santos.

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto al comisionado municipal de Valle Grande, Marcos Santos, firmando el convenio.

El acuerdo tiene la finalidad de fortalecer el acceso a los servicios de atención ante situaciones de violencia por motivos de género; profundizar las acciones de prevención, promover el fortalecimiento institucional y acompañar el desarrollo de la autonomía de las mujeres y personas de la diversidad.

Al recibir al comisionado Santos para formalizar la firma del convenio, Navarro señaló que con esa herramienta se trabajará de manera coordinada con el municipio, lo cual “es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de derechos, principalmente en territorios alejados de los centros urbanos”, como es el caso de comunidades de Valle Grande.

“Estas políticas públicas permiten acortar distancias y generar entornos de mayor cuidado y contención”, aseguró la funcionaria, a la vez de definir que “el trabajo conjunto con municipios y comisiones municipales permite llegar a cada región y localidad construyendo una sociedad más justa, igualitaria, libre de violencia por motivos de género y discriminación”, remarcó.