En emotivo homenaje recordaron al Dr. Hernán Miranda, un visionario de la salud pública de Jujuy

Promovido por la Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, se realizó un homenaje a la figura del médico Hernán Miranda, recordado gestor de numerosas iniciativas que marcaron “profundamente el rumbo de la medicina en la provincia”, se dijo en la ocasión.

El acto tuvo lugar en el salón “Marcos Paz” de la sede parlamentaria y en su transcurso se puso en relieve su perfil como incansable promotor de la Atención Primaria de la Salud (APS), siguiendo la línea de trabajo y pensamiento de otro prominente médico jujeño, el sanitarista Carlos Alberto Alvarado.

Legisladores, funcionarios y miembros del equipo del CAPS del barrio El Chingo, tributaron un sentido homenaje a la figura del Dr. Hernán Miranda.

Al pronunciar un breve discurso en su calidad de presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, el diputado Omar Gutiérrez afirmó que Miranda “marcó el rumbo de la salud pública en Jujuy”, recordándolo como “una persona de profundos valores, sensibilidad humana y compromiso con una medicina centrada en las personas”.

Subrayó también su rol como “formador de recursos humanos y formador de formadores”, notable labor que permitió fortalecer la atención primaria en la provincia y sentar las bases de la carrera de Medicina en Jujuy.

HERNÁN MIRANDA, UN REFERENTE ÉTICO

Hernán Fernando Miranda, reconocido pediatra, formador y referente fundamental de la salud pública jujeña, y a quien amigos, colegas y allegados llamaban con afecto “Foco”, falleció en 2019. Su impronta docente marcó a cientos de estudiantes que hoy ejercen la profesión y continúan transmitiendo sus enseñanzas, se resaltó en el acto.

“Su compromiso con una medicina humana, cercana y profundamente comunitaria, es recordado por colegas, alumnos y familias que encontraron en él no solo a un gran médico, sino a un referente ético”, fue también otra de las expresiones que se escuchó en el homenaje tributado por la Legislatura.

En reconocimiento a su legado, instituciones como el CAPS del barrio El Chingo llevan su nombre, y su figura continúa siendo un símbolo del desarrollo sanitario provincial.

EL TUJUME Y LA TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

El doctor Miranda lideró gestiones clave como la creación de la terapia intensiva del entonces Hospital de Niños “Dr. Héctor Quintana” de la capital provincial, la puesta en marcha del Departamento de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud, y la consolidación del proyecto TuJuMe (Tucumán-Jujuy-Medicina), un programa de gran valor que por 25 años aportó a la formación de generaciones de médicos mediante prácticas en todo el interior jujeño, fomentando a la vez el regreso de jóvenes profesionales de la medicina a la provincia.

La Legislatura de Jujuy rindió homenaje al Dr. Hernán Fernando Miranda, en un acto que reunió a familiares, colegas, exalumnos y diputados provinciales.

Presenciaron el homenaje el doctor Sergio Miranda y Hernán Miranda, hijo y nieto respectivamente del recordado profesional; el diputado Mario Fiad; el secretario ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, Antonio Buljubasich; y el director de la Escuela Superior de Salud de la UNJu, Gustavo Macías.

También entre otros invitados especiales estuvieron la secretaria del programa TuJuMe, María del Carmen Alaniz -colaboradora directa de Miranda-; autoridades del Consejo Médico de Jujuy; representantes del CAPS “Dr. Hernán Miranda” del barrio El Chingo; los médicos Sebastián Romero Arenas y Azucena Quispe; y la licenciada Soledad Paredes.