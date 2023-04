Elecciones en Jujuy: Haquim negó que la suya sea una candidatura “testimonial”

En un “mano a mano” con periodistas de diferentes medios de esta capital y el interior, el vicegobernador Carlos Haquim respondió a preguntas de índole institucional respecto del funcionamiento de la Legislatura de Jujuy en el contexto de un año electoral, a la vez que atendió interrogantes de corte político, como lo referido a su propia candidatura en la categoría de diputado provincial por el partido Primero Jujuy, y sus expectativas sobre el futuro de la coalición Cambia Jujuy.

Tras confirmar que el mensaje del gobernador Gerardo Morales a la ciudadanía -y con ello la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados- fue reprogramado para el lunes 10 de abril por razones de salud del mandatario, Haquim afirmó que el trabajo parlamentario tendrá continuidad porque “hay temas pendientes” de tratamiento, esto es tanto proyectos de distintos legisladores como iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo.

“En el poco tiempo que va a quedar hasta las elecciones, se hará algunas sesiones. Después el funcionamiento tendrá que ser normal, al estar definidos los próximos representantes de la provincia”, señaló el titular del Poder Legislativo.

CANDIDATURAS: DECISIONES EN CONJUNTO

Luego, llevado al terreno electoral Haquim opinó que el oficialismo local tiene “un buen armado político” para los comicios provinciales del 7 de mayo próximo, y en lo personal consideró que su postulación para diputado provincial en primer término por Primero Jujuy le “dará una representatividad más fuerte” al espacio peronista que representa en el frente gobernante Cambia Jujuy.

En esa línea refirió que su candidatura se acordó “en función del interés de los compañeros representantes de cada uno de los lugares de la provincia; lógicamente también se decidió para darle más fuerza a nuestro espacio dentro del frente”, y abundó en el sentido que fue “una decisión personal, pero también de conjunto, como todas las decisiones que tomamos en cuanto a la conformación de fórmulas y otras candidaturas”, subrayó.

"Hay un muy buen armado político para la elección en Jujuy", dijo el vicegobernador Carlos Haquim en referencia a la estrategia del frente Cambia Jujuy. Foto: Vía Jujuy

A la pregunta sobre si la suya resultaría una candidatura “testimonial”, el exdefensor del Pueblo de la Nación respondió que “a la gente hay que ir siempre con la verdad y la verdad es que soy candidato a diputado provincial. No sé qué vendrá en el futuro, pero hoy tengo este compromiso”.

“Si llegué a este punto -continuó-, voy a cumplir con lo que la gente me pide que haga. No voy a hacer una cosa que no corresponda”, completó con firmeza para desarticular aquella especulación.

Cabe decir que Primero Jujuy, fuerza que agrupa a algunos sectores del peronismo local, se presentará a los comicios con lista propia de candidatos a diputados provinciales, mientras que Cambia Jujuy -con la UCR a la cabeza- conformó su lista junto con el resto de los partidos integrantes de la coalición.

Dado ese contexto Haquim remarcó que a partir del acuerdo con los distintos partidos y agrupaciones que integran la alianza electoral, “hemos trabajado en toda la provincia y hay un muy buen armado político en todo el territorio, con muy buenos candidatos y con gente nueva que vamos incorporando”, enfatizó.

Valoró también que la fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador de Cambia Jujuy conformada por Carlos Sadir, actual ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, y Alberto Bernis, presidente del bloque de la UCR, “es la mejor que se pudo presentar, es representativa de nuestro espacio”, destacó.

LOS PROBLEMAS DE LA GENTE, LAS RESPUESTAS DE LA POLÍTICA

En cuanto a la coyuntura que atraviesa la ciudadanía y las respuestas que eventualmente puede dar la Legislatura, Haquim analizó que “el problema más serio es la falta de trabajo y yo creo que pensar que desde el Estado, o desde la asistencia pública, se va a solucionar el problema laboral de la Argentina es un error”.

“El único camino que tenemos -avanzó entonces- es el desarrollo de la actividad privada, la actividad productiva, el emprendimiento, y en ese sentido creo que estamos siendo ejemplo” a nivel nacional por “la Ley de Inversiones, que favorece el desarrollo en Jujuy, que va a traer el trabajo genuino”.

En ese marco el Vicegobernador puso en relieve finalmente que en la Legislatura jujeña “hemos generado leyes a partir de iniciativas del Poder Ejecutivo y del consenso general de distintos sectores”, concluyó.