El vínculo entre Jujuy y Córdoba se potenciará con alianzas productivas y complementariedad

De visita oficial en la provincia de Córdoba, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunió con su par local Martín Llaryora. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cívico del Bicentenario y fue oportunidad para conversar acerca de iniciativas orientadas a fortalecer el histórico vínculo entre ambos distritos en términos de complementariedad, alianzas productivas e intercambio cultural.

Al término de la reunión el mandatario jujeño formuló breves declaraciones para resaltar que con Llaryora “coincidimos en que el interior profundo es el verdadero motor de la Argentina” en virtud de que “nuestras provincias productivas generan trabajo, desarrollo y futuro para nuestra gente”.

Myrian Prunotto, Juan Schiaretti, Carlos Sadir, Martín Llaryora, Daniel Passerini y Raúl Jorge, con el Centro Cívico del Bicentenario -la Casa de Gobierno de Córdoba- a sus espaldas.

En la entrevista en la Casa de Gobierno mediterránea participaron también la vicegobernadora Myrian Prunotto; los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba capital, y Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy; y el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Sadir destacó los “lazos históricos, culturales y productivos que compartimos con Córdoba”, provincia que -agradeció- “siempre abre sus puertas a tantos jujeños” que llegan a la “docta”, en su gran mayoría para cursar estudios universitarios, lo que se refleja en que para asistir a esa amplia comunidad de estudiantes y residentes jujeños, desde hace años funciona en esa ciudad la representación oficial Casa de Jujuy en Córdoba, actualmente ubicada en la avenida Colón 501.

VOCES POTENTES DESDE EL INTERIOR

“Fue un verdadero gusto reunirnos para dialogar y abordar una agenda en común, enfocada especialmente en fortalecer las alianzas productivas y la complementariedad entre Córdoba y el norte argentino”, expresó por su parte el gobernador Llaryora después del encuentro.

Agregó que “profundizar los vínculos y estrechar lazos entre ambas provincias tiene como objetivo potenciar el desarrollo regional, promover el intercambio económico y generar nuevas oportunidades tanto para cordobeses como jujeños”, y reconoció que, indefectiblemente, se habló de política: “También fue una oportunidad para analizar el contexto nacional”.

En ese plano el mandatario cordobés puso en relieve que con Sadir “coincidimos en la necesidad de impulsar políticas con visión federal, que fomenten la producción y la creación de empleo”.

Los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco), estuvieron en Corrientes apoyando al oficialismo local previo a las elecciones del domingo último.

Llaryora y Sadir son dos de los miembros fundadores del frente que bajo la denominación “Un Grito Federal” competirá en las elecciones nacionales de octubre para “defender los intereses” de las provincias. Conforman esa alianza también los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A ellos se sumará el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

POR UNA ARGENTINA PLURAL Y FEDERAL

El exgobernador Juan Schiaretti se refirió también a la visita del gobernador Sadir a Córdoba, señalando que con Llaryora “compartimos un encuentro en el que coincidimos en la necesidad de potenciar las perspectivas comunes para fortalecer el desarrollo y el progreso de todo el país, con más oportunidades para nuestra gente”.

Juan Schiaretti y Carlos Sadir se encontraron en Corrientes en el cierre de campaña de Juan Pablo Valdés, para los comicios provinciales del pasado domingo.

En la misma línea Schiaretti -que será candidato a diputado nacional en los comicios del mes próximo- aseguró que “el diálogo que construimos en el espacio Provincias Unidas con gobernadores de diferentes referencias políticas es el camino para una Argentina verdaderamente plural y federal”.

Anteriormente Sadir y Schiaretti habían coincidido en Corrientes acompañando a Juan Pablo Valdés en el cierre de su campaña como candidato a gobernador por el oficialismo, compulsa que ganó el domingo último con el 51,89 % de los votos.