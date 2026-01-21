El ministro Cardozo explicó las medidas de alivio fiscal anunciadas en Jujuy

En un mensaje que marca el pulso económico del inicio de 2026 en Jujuy, el gobernador Carlos Sadir presentó un ambicioso plan con el objetivo de atraer inversiones y “proteger el bolsillo de los contribuyentes”. Se trata de rebajas de hasta el 50% en alícuotas de Ingresos Brutos para sectores estratégicos y una exención total para nuevos emprendimientos por un plazo determinado, entre otros ítems.

“Este año tomamos una decisión firme de continuar con medidas que alivien la carga impositiva y acompañar a quienes producen, trabajan y cumplen en Jujuy”, dijo el mandatario resumiendo el espíritu del anuncio cuyo eje central es la reducción escalonada de la alícuota de Ingresos Brutos, que pasará del 3,5% al 1,75% para las actividades industriales y manufactureras que reinviertan utilidades en suelo provincial.

El gobernador Carlos Sadir dijo que el alivio fiscal anuncciado para el sector productivo busca promover el desarrollo de la industria local, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado y potenciar el crecimiento de la economía jujeña.

Además, se oficializó la eliminación del Impuesto a los Sellos para todos los contratos de alquiler con fines comerciales y productivos, una medida que busca dinamizar el mercado inmobiliario corporativo.

OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL

En ese contexto el ministro de Hacienda provincial, Federico Cardozo, aseguró que las leyes sancionadas en la Legislatura para reducir impuestos claves en el sector productivo y los aportantes particulares “consolidan una decisión política del Gobierno de Jujuy para fortalecer el desarrollo local”.

En el terreno de la práctica, “para la industria manufacturera se estableció una exención del cien por ciento en Ingresos Brutos y una reducción del cincuenta por ciento en el Impuesto Inmobiliario para los inmuebles que estas empresas tengan afectados a las explotaciones radicadas en la provincia”, señaló el titular de Hacienda.

Subrayó a la vez que las empresas productivas que se radican en Jujuy tienen garantizada durante cinco años la estabilidad jurídica fiscal, es decir que “el beneficio regirá aunque se establezcan nuevas normativas”, explicó.

Otras medidas que buscan dotar de mayor competitividad al sector privado jujeño están destinadas a rubros estratégicos de la producción local, como la exención del 50% en Ingresos Brutos para el transporte, los servicios de apoyo agrícolas y la construcción y refacción de viviendas.

El paquete fiscal implementado por el Gobierno incluye además medidas tales como la exención del 100% en el Impuesto de Sellos para contratos de alquiler de viviendas familiares, y un esquema que contempla a los “contribuyentes cumplidores” y promueve la utilización de medios digitales para cancelar los compromisos tributarios, estipulando descuentos de hasta el 30% en el Impuesto Inmobiliario.

“AYUDAR A LOS QUE PRODUCEN Y DAN EMPLEO”, DICE SADIR

El gobernador Sadir lo explicaba diciendo que “premiamos a los contribuyentes cumplidores con descuentos por pago en término, por pago anual anticipado y por adhesión a medios digitales y débito automático. Además, pusimos en marcha un plan de regularización con descuentos en intereses y planes de hasta dieciocho meses para todos los tributos provinciales”.

Al comienzo de la semana Sadir había elegido la vía de las redes sociales para reseñar que “la Legislatura sancionó leyes que establecen exenciones y reducciones concretas”, enumerando la “exención por 12 meses en Ingresos Brutos para quienes se registren de manera espontánea, exención del 100% para la industria manufacturera y reducciones de hasta el 50% y 25% para actividades claves como el comercio de alimentos, el transporte, la construcción de viviendas familiares, el turismo, las agencias de viaje y la hotelería”.

Mencionó de igual modo el Gobernador las “exenciones en el Impuesto de Sellos, con un 100% para contratos familiares, reducciones para contratos comerciales y una baja significativa en las multas”, para finalmente respaldar las medidas sosteniendo que “Jujuy solo crece si ayudamos a los que producen y dan empleo”.