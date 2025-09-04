El “Lobo” va por todo a Mendoza: “Estamos preparados”, aseguró Sebastián Sánchez

Hace semanas que los jugadores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy sostienen que cada partido a jugar en lo que va quedando del fixture es una final, pero el compromiso que deberán afrontar este próximo domingo tiene un carácter verdaderamente relevante por el valor que puede llegar a tener el resultado.

El “Lobo” jujeño visita ese día a Gimnasia de Mendoza, nada menos que su inmediato perseguidor a sólo un punto de distancia, cuando faltan un puñado de fechas para el cierre de la etapa regular del torneo.

“Vamos con la cabeza puesta en traer a Jujuy los tres puntos”, asegura el defensor Sebastián Sánchez al conversar con los periodistas este jueves al final de la práctica realizada en el estadio “23 de Agosto”.

El equipo, dice, está enfocado en que se debe “pelear cada final que queda en el camino” partiendo de la base que “la actitud y la convicción no se negocian”.

“Estamos profundamente consustanciados con el gran objetivo detrás del cual se une toda la provincia”, dijo el defensor Gimnasia de Jujuy Sebastián Sánchez.

Del próximo rival, el futbolista opinó que “es un buen equipo” pero los dirigidos por el DT Matías Módolo “estamos preparados para afrontar este desafío de la mejor manera y darle felicidad a los jujeños”.

Como se sabe, la Primera Nacional -exigente segunda categoría del fútbol argentino- tiene en competencia en la temporada 2025 a 36 equipos en dos zonas de 18 que entre todos pugnan por dos ascensos a la Liga Profesional, uno de los cuales se adjudicará el equipo vencedor en una final a disputar entre los ganadores de cada zona.

La otra plaza será el premio para el campeón de la segunda fase, el torneo denominado Reducido y que incluye a los equipos de cada zona clasificados del 2º al 8º lugar inclusive.

En contrapartida, los dos últimos equipos de ambas zonas serán confinados al descenso a la categoría inmediata inferior.

LAS FORTALEZAS DEL “LOBO” JUJEÑO

“Este torneo se caracteriza por una gran paridad”, tanto que “a los equipos que estamos arriba nos separan diferencias mínimas”, apuntó el jugador local que hizo experiencia en Europa y Asia, pero a la vez marcó la diferencia: “La clave para Gimnasia de Jujuy es que depende de sí mismo” y por eso el domingo -aseguró- el “Lobo” jujeño saldrá al campo de juego con “el cuchillo entre los dientes”.

En ese sentido Sánchez afirmó que “el grupo está bien, fuerte y unido, más allá de las significativas ausencias por suspensión o lesión” -Maidana, Dematei, Cosaro-, y tras señalar que “todos estamos a disposición del grupo y tenemos la misma convicción”, aseguró que “al que le toque entrar dará lo máximo, y esto ya está sobradamente demostrado”.

Después de la práctica del jueves el cuerpo médico del club informó que el futbolista Guillermo Cosaro, capitán del equipo, inició el proceso de recuperación de un desgarro del bíceps femoral de la pierna derecha, lesión que sufrió durante el partido disputado con Central Norte de Salta el domingo último.