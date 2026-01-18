El “Lobo” jujeño se midió con el Racing cordobés, en la puesta a punto de la pretemporada

El equipo profesional del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy avanzó en Córdoba con la preparación con miras a su participación en la temporada 2026 del torneo de la Primera Nacional de la AFA y la Copa Argentina. La segunda etapa del diagrama de trabajo de pretemporada incluyó partidos amistosos jugados este sábado con Racing de Nueva Italia.

El “Lobo” jujeño debutará en la competencia 2026 de la Primera Nacional - Zona B el viernes 6 de febrero a partir de las 21:00, en el estadio “23 de Agosto” ante Ferrocarril Midland, mientras que el domingo 15 de febrero, en la segunda fecha, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará en Buenos Aires al Club Atlético Chacarita Juniors en el estadio “funebrero” desde las 17:00.

Finalizados los amistosos con Racing de Córdoba, la delegación "albiceleste" emprendió su regreso a Jujuy para continuar la pretemporada.

DOS EMPATES EN DOS HORAS DE FÚTBOL

En busca de “sumar minutos de fútbol formal y afianzar conceptos de juego” que busca implementar el técnico Hernán Pellerano, en el último día de la estadía en Córdoba se jugó dos partidos de dos tiempos de treinta minutos cada uno. Para el primer test el entrenador del “Lobo” paró en cancha un equipo integrado por Gonzalo Gómez; Diego López, Gonzalo Villarreal, Juan Pablo Córdoba y Martín Lazarte; Claudio Pombo, Federico Paradela, Axel Pinto y Mauro Cachi; David Gallardo y Octavio Bianchi.

Esta formación igualó 2 a 2, con goles convertidos por el futbolista que llegó al club para cumplir la función de enganche, Mauro Cachi.

La segunda alineación que probó Pellerano estuvo conformada por Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina y Abel Argañaraz; Maximiliano Casa y Cristian Menéndez. Esta versión del “Lobo” empató en cero con el anfitrión.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA, EL COMPROMISO DE LOS REFUERZOS

Uno de los referentes del equipo, Nicolás Dematei, habló con los periodistas que presenciaron la jornada futbolística en el estadio “Miguel Sancho”. El defensor resaltó “el fortalecimiento de la convivencia del grupo” durante esta estadía en Córdoba, lo que permitió -dijo- “integrarnos los que estamos de temporadas anteriores y las recientes incorporaciones”, a la vez que fue categórico al asegurar que el trabajo realizado en Río Segundo “fue satisfactorio”.

También dedicó una especial referencia al “apoyo de la gente”, expresando su agradecimiento y el anhelo de que el acompañamiento del hincha “siga de la misma manera” en esta desafiante temporada.

Hugo Soria (izq.) y Nicolás Dematei (der.) siendo parte del segundo test del sábado. El “Vikingo” tiene confianza en que el equipo alcanzará el rendimiento esperado en las semanas que restan para iniciar la Primera Nacional y la Copa Argentina.

Por su parte, Mauro Cachi destacó que el plantel “va agarrando ritmo” en la búsqueda de la “intensidad” que les pide el entrenador para “llegar de la mejor manera al debut” en la competencia oficial, y acerca de la prueba de este sábado subrayó el rendimiento logrado ante “un rival fuerte”.

En ese sentido el goleador del día aseguró que en los amistosos de estos últimos días “se vio un buen resultado que nos permite obtener muchas conclusiones positivas”, aunque reconoció que “en plena pretemporada estamos algo ‘cargaditos’ físicamente, pero vamos a llegar bien al primer partido oficial”, prometió el volante.