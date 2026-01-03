El diputado Rizzotti criticó desde Jujuy los bombardeos en territorio venezolano

Cerca del final de una larga jornada noticiosa en la que el mundo centró su atención en los acontecimientos desencadenados en Venezuela, donde una incursión militar del gobierno norteamericano atrapó y se llevó al presidente Nicolás Maduro para juzgarlo en Nueva York acusado de ser un poderoso jefe “narco”, desde Jujuy el diputado nacional Jorge Rizzotti reconoció que aquel país está sumido en una “histórica crisis”, pero advirtió que “la democracia no se impone con bombas”.

En declaraciones difundidas a última hora de este sábado, el legislador jujeño planteó una postura que reconoce la histórica crisis de aquel país sudamericano, y que, a la vez, rechaza la violencia externa como método de resolución de conflictos.

En ese sentido es que expresó su “profundo repudio al accionar decidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los bombardeos en territorio venezolano”.

Personas celebran este sábado en Buenos Aires la detención de Nicolás Maduro. La captura del presidente de Venezuela, y de su esposa, Cilia Flores, en la madrugada de este sábado por parte de EE.UU., en una operación denominada Resolución Absoluta, que incluyó varios bombardeos sobre el país, ha dividido al continente americano entre quienes celebran el fin del mandato del chavista y quienes denuncian las acciones estadounidenses como ilegales.

UN “LARGO SUFRIMIENTO BAJO EL RÉGIMEN DE MADURO”

“Sabemos que el pueblo venezolano hace mucho tiempo espera el cambio necesario para retomar las formas democráticas”, apuntó Rizzotti al señalar el “largo sufrimiento de la ciudadanía venezolana bajo el régimen de Maduro”.

“Es una sociedad que clama por recuperar la institucionalidad y, fundamentalmente, las posibilidades de una vida cotidiana en libertad, derechos que les han sido negados sistemáticamente”, afirmó el diputado radical que en la Cámara baja nacional integra el bloque Provincias Unidas, de perfil opositor al gobierno de Javier Milei.

“Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera”, escribió temprano el presidente Milei en la red social X. Más tarde, en declaraciones televisivas aseguró que la Argentina brindará un “apoyo total a la moción de Estados Unidos”, por cuanto considera el ataque “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” que permitirá “recuperar plenamente la democracia” y reconocer la victoria del opositor Edmundo González Urrutia para la presidencia en 2024.

“LA DEMOCRACIA NO SE IMPONE CON BOMBAS”

Desde una perspectiva discrepante con la mirada libertaria, el presidente del Comité Provincia de la UCR de Jujuy planteó por su lado que “la urgencia de libertad no valida cualquier método” y asumió que “el bombardeo y la intervención armada decidida de forma unilateral no es lo que el pueblo venezolano, ni ningún pueblo del mundo, necesita para sanar sus heridas”, interpretó Rizzotti.

“La democracia -insistió entonces- no se impone con bombas, se construye con acuerdos, con presión diplomática y con el protagonismo de los propios venezolanos mediante procesos legítimos. La violencia extranjera solo agrega más dolor a una nación ya golpeada, y sienta un precedente peligroso para la estabilidad de toda nuestra región”, advirtió finalmente el legislador nacional por Jujuy.