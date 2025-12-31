El concejal Martínez propone retomar la idea del bus turístico para la capital jujeña

Recientemente asumido en la función, el concejal Gustavo Martínez, representante del partido mileísta La Libertad Avanza, opinó que el desarrollo del turismo en San Salvador de Jujuy “es uno de los ejes más importantes a tratar” en el Concejo Deliberante. “Me parece que es un tema clave, crucial, y tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra ciudad”, señaló.

En este contexto Martínez consideró necesario retomar la idea de la creación de un servicio de bus turístico que recorra diferentes puntos de interés de esta capital, como se preveía en una iniciativa del oficialismo municipal impulsada en el año 2023 pero que no prosperó.

“La Provincia puso como prioridad un tren que llevó varios años activar y mucha plata. Aquí se puede implementar un par de micros ploteados sin techo que recorran la ciudad, como un servicio más para el turista”, apuntó el edil libertario.

“La Libertad Avanza inicia una nueva etapa para reconstruir San Salvador de Jujuy”, dijo el concejal Gustavo Martínez, y puso énfasis en que "el turismo en la capital es uno de los ejes más importantes a tratar en el Concejo Deliberante".

En cuanto a otras políticas orientadas a fortalecer la actividad, planteó que “se debe abordar de manera urgente los problemas del sector en materia impositiva, ayudar a los emprendimientos turísticos, gastronómicos, culturales, turísticos y de servicios”, y en tal sentido expresó su desacuerdo con prohibir en el distrito las “aplicaciones digitales que promueven la llegada de turistas”.

A su criterio, esas herramientas “vienen a facilitar la vida, hay que regular estas app” para su uso provechoso, de manera que se potencie el turismo en la capital provincial, lo que requiere ”hacer un trabajo como municipio, como Concejo Deliberante”, alentó.

OBJETIVO: RECONSTRUIR LA CIUDAD

Siguiendo esa línea, en lo que respecta al desembarco de La Libertad Avanza en el parlamento municipal, Martínez dijo que “la ciudadanía nos dio un mandato claro y vamos a honrarlo: el Concejo tiene que volver a ser un espacio de debate serio, con propuestas concretas y con la mirada puesta en los problemas reales de la gente (...) debe enfocarse, desde la tarea legislativa, en reconstruir la ciudad y devolverle a los vecinos un Estado municipal más transparente, eficiente y cercano”, definió.

Desde esa perspectiva sostuvo que ahora “empieza una etapa distinta. La ciudad necesita planificación, control y decisiones que pongan por delante a los vecinos. Y eso exige un Concejo abierto, participativo y receptivo”, concepción a partir de la cual “vamos a trabajar para impulsar diálogo, consenso y soluciones. Esta nueva etapa debe ser el comienzo de una ciudad que se reconstruya con la fuerza y el aporte de todos”, convocó.

Al respecto Martínez aseguró finalmente que “la prioridad del bloque libertario será recorrer los barrios, escuchar demandas y construir proyectos superadores junto a la comunidad”, completó.