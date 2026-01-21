El 2026 será para Agua Potable de Jujuy “un año de obras estratégicas”, anunció García

El presidente del directorio de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, adelantó que con recursos propios de la Provincia, en el transcurso del presente año se realizará “obras estratégicas para el Gran Jujuy y el interior”.

El anuncio fue ratificado por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, afirmando que “trabajamos en conjunto para cumplir las metas fijadas por el gobernador Sadir, optimizando capacidades para brindar soluciones reales” a la población.

Los funcionarios hablaron con los periodistas en el marco de un sencillo acto en el que fueron posesionados en sus cargos los nuevos miembros del directorio de la empresa estatal, el ingeniero Luis Jure, que asumió como vocal técnico, y la contadora Graciela Corradini, como vocal contable.

La empresa estatal Agua Potable de Jujuy mantiene su línea técnica con la ratificación de Juan Carlos García como presidente (izq.), a quien se sumaron Graciela Corradini como vocal contable y Luis Jure como vocal técnico.

“Esta renovación de autoridades coincide con el impulso de proyectos de infraestructura vitales”, dijo el ingeniero García en referencia a obras planificadas para zonas como el Gran Jujuy y los departamentos El Carmen, Ledesma, San Pedro y demás.

OBJETIVOS CENTRALES DEL PLAN DE TRABAJO 2026

Un “proyecto clave” para optimizar el suministro de agua potable en el área denominada Gran Jujuy es la nueva traza del acueducto El Huaico. Al respecto García explicó que “esta obra reemplazará al acueducto actual, solucionando de raíz los problemas operativos y las roturas frecuentes”, como se ha venido produciendo el año pasado.

Esta respuesta -aseguró- mejorará “drásticamente el servicio para miles de vecinos” y a tal fin “ya estamos en la etapa de adquisición de materiales para iniciar los trabajos”, apuntó el titular de Agua Potable de Jujuy.

Otro anuncio fue el inicio de la construcción de la laguna de pre sedimentación en El Tipal, departamento El Carmen. Esta obra permitirá abastecer suficiente agua sedimentada a la planta de El Carmen -que a su vez distribuye el fluido a las ciudades de Perico y Monterrico- durante los próximos veinte años.

En la zona del Ramal jujeño la empresa prevé en San Pedro reiniciar obras para la terminación de la cisterna de La Urbana, “un reservorio crítico que estuvo paralizado y que es fundamental para la reserva de agua en la ciudad”, remarcó García, mientras que en la ciudad de Libertador General San Martín se llevará a cabo la obra de finalización de la Planta Potabilizadora y su sistema integral.

El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, puso en funciones a las nuevas autoridades en el directorio de Agua Potable de Jujuy, los vocales Graciela Corradini y Luis Jure.

Dadas las características de estos proyectos, el ministro Stanic subrayó que “al cortarse los fondos nacionales, el gobernador Sadir decidió dar continuidad con fondos propios” a obras que significarán “dar respuestas concretas a la comunidad”, todo “bajo la premisa de optimizar recursos”, señaló.

LOGROS Y MÉRITOS, CON RECURSOS PROPIOS

En la misma línea que Stanic, el ingeniero García hizo referencia a lo que calificó como “uno de los puntos más destacados” de la trayectoria de la empresa en los últimos tiempos, que son los avances logrados en el laboratorio propio en materia de innovación y desarrollo tecnológico con sello jujeño.

En un rápido enunciado, el funcionario mencionó que en el laboratorio de Agua Potable de Jujuy se ha desarrollado tecnología local para el abatimiento de metales pesados -arsénico, flúor y boro-, y se diseñó filtros con arena ferrosa, un procedimiento sustentable que comenzará a aplicarse en la zona de la laguna de Coyaguayma, departamento Rinconada, en la Puna jujeña, cerca de la frontera con Chile.

Destacó también que el equipo de profesionales y técnicos de la empresa estatal “desarrolló un procedimiento para realizar reparaciones de acueductos sin corte de agua, lo que minimiza el impacto en los usuarios”, aunque aclaró que “en rupturas de gran magnitud el corte sigue siendo técnicamente inevitable”.

Volviendo sobre los planes anunciados para este año, García enfatizó que “estas obras son emblemáticas”, a la vez de afirmar finalmente que “este nuevo directorio viene a renovar las energías para llevar adelante un plan integral en todo lo que es la emergencia hídrica” que afecta a la provincia.