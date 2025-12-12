Daniel Castellani está en Jujuy para dictar una Clínica Integral de Voleibol

Organizada por la Federación Jujeña de Voleibol (FJV), este viernes y sábado tendrá lugar en San Salvador de Jujuy una Clínica Integral de Voleibol, a cargo del excapitán de la Selección mayor masculina entre 1981 y 1988 actual entrenador de la Selección Argentina femenina de la disciplina, Daniel Castellani.

La actividad es arancelada y se desarrollará en instalaciones de la Sociedad Española de Jujuy, en Senador Pérez esquina Belgrano, en doble turno de 9:00 a 12:00 y de 15:30 a 18:30.

Adelantó la FJV que los ejes temáticos que abordará Castellani son la neurociencia aplicada al entrenamiento, las metodologías de trabajo, fundamentos de armado y ataque, enfoques sobre nuevo liderazgo, aspectos de saque–recepción y entrenamiento en cancha.

La propuesta formativa está dirigida a entrenadores, árbitros, jugadores, docentes y estudiantes de Educación Física, además del público en general interesado en la formación deportiva. La capacitación incluye la homologación técnica para entrenadores que aspiren a dirigir oficialmente durante la temporada 2026, informó la organización.

El arancel ha sido fijado en un valor de $60.000 para público general y $35.000 para afiliados a la FJV, incluyendo árbitros, entrenadores y jugadores. Las personas interesadas deberán dirigirse a Alvear 1.337 en horario comercial.

Entre sus logros más sobresalientes Daniel Castellani fue Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Medalla de Bronce en el Campeonato Mundial de Vóley que se jugó en la Argentina en 1982.

TAMBIÉN COMIENZA LA SUPERCOPA “NUEVO NORTE”

Por otro lado, organizado por la Fundación Jujuy Vóley, y con el auspicio del Gobierno de la Provincia, entre este viernes y el domingo próximo otro evento de la misma disciplina se realizará en la capital jujeña. Se trata de la Supercopa “Nuevo Norte”, que se disputará en las instalaciones del Complejo Educativo “José Hernández”, en el barrio Los Perales.

La Fundación Jujuy Vóley y la Secretaría de Deportes de la Provincia anunciaron la Supercopa de Vóley "Nuevo Norte", que se juega en esta capital entre este viernes y el domingo próximo.

El torneo reúne a cuatro equipos con destacada trayectoria en la Liga A2, todos ellos serios candidatos a protagonizar la actual temporada, se dijo en la presentación oficial a cargo de la coordinadora Educacional y Médica del Deporte de la Secretaría de Deportes provincial, Aldana Noceda, junto a los dirigentes Paul Muro, Guillermo Nasif, Maximiliano Sosa y Leandro Vera, directivos de la Fundación Jujuy Vóley.

Los equipos participantes son el reciente campeón del Torneo Metropolitano, Ferro Vóley, de Buenos Aires, con el jugador jujeño Rodrigo Campo integrando el plantel; Obras de San Juan; UVT (Unidad Vecinal de Trinidad), también de la provincia de San Juan; y Citta Vóley, de Santa Fe.

La modalidad del torneo es “un todos contra todos, y el que gane más puntos se lleva la Supercopa, que es un premio en efectivo” que asciende a cuatro millones de pesos, explicó Muro.

Ferro Vóley, de Buenos Aires; Obras de San Juan; UVT (Unidad Vecinal de Trinidad), de San Juan; y Citta Vóley, de Santa Fe, jugarán el cuadrangular Supercopa "Nuevo Norte" en Jujuy.

Los partidos están programados para viernes y sábado a las 18:00, 20:00 y 22:00, en tanto que el domingo los encuentros serán a las 14:00, 16:00 y 18:00.

Culminada la final se coronará al equipo campeón y se realizará la ceremonia de clausura.

El público podrá ver además en partidos preliminares al equipo local Jujuy Vóley “Diablos Azules”, lo que les permitirá “volver a codearse con este nivel profesional” y proyectar su regreso a instancias de la Liga A2, señaló el presidente de la Fundación Jujuy Vóley, Paul Muro.