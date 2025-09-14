Cuenta regresiva en Jujuy para el inicio de la Fiesta de los Estudiantes 2025

A una semana de la llegada de la primavera y la celebración de Día del Estudiante en la Argentina, se intensifica en Jujuy el movimiento en colegios y escuelas de nivel secundario en el tramo final de los preparativos para la mayor celebración juvenil del país, la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que en 2025 tendrá su 74ta edición.

Con asombro observa el gobernador Carlos Sadir el trabajo de los carroceros de la ETP 1, acompañado por el director del establecimiento, Guillermo Amante.

En este marco, el gobernador Carlos Sadir recorrió este fin de semana en San Salvador de Jujuy la sede de la Escuela Técnica Provincial n° 1 “Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte” en el barrio Bajo La Viña y el canchón de los carroceros de la Escuela de Comercio 1 “Prof. José Antonio Casas” para saludar a los alumnos y observar la marcha del trabajo de construcción de sus carrozas.

En la ETP 1 el mandatario fue recibido por el director del establecimiento, profesor Guillermo Amante, y el equipo de profesores asesores integrado por Aldo Sánchez, Adriana Flores, Antonio Gutiérrez, Luis Rueda, Norma Pantoja, Leonardo Tarifa, Marco Palacio, Carla Sosa, Noelia Gaspar, Romina Tambo, Raul Vargas y Carlos Sosa.

Uno de los carroceros encargados del circuito hidráulico que moverá los elementos de la carroza, explica al gobernador Sadir el funcionamiento del sistema.

La complejidad y calidad del trabajo que llevan adelante los carroceros sorprendió a Sadir, que a medida que escuchaba los comentarios y explicaciones de los alumnos acerca del proyecto, se interesaba por cada detalle.

“Me encontré con un gran grupo que trabaja sin descanso para su carroza”, valoró el gobernador al finalizar la visita a “Las Panteras”.

Resaltó asimismo la dedicación y el entusiasmo que vio en los chicos y chicas de la ETP, afirmando que “la pasión que le ponen los jóvenes de esta Escuela a la Fiesta es admirable”, subrayó, y en ese mismo sentido auguró que “nos espera una gran fiesta con hermosos trabajos de nuestros estudiantes de todo Jujuy” desfilando en el circuito de la Ciudad Cultural.

Con suma atención el gobernador Sadir escucha detalles y observa una prueba de luces en la carroza de la ETP 1.

Cabe indicar que el primer desfile de carrozas está programado para el jueves 18 a partir de las 20:00 en el predio del barrio Alto Padilla.

EMOCIÓN EN EL CANCHÓN DE “LOS LOROS”

También el gobernador Carlos Sadir visitó el canchón de la Escuela de Comercio 1, donde compartiendo un emotivo momento con los constructores de la carroza revivió sus “años de estudiante y carrocero” de los “loros”.

Chicas y chicos de la Escuela de Comercio 1 "Prof. José Antonio Casas" que recibieron al gobernador Sadir en su visita al canchón.

“Siempre es un gusto volver a la Escuela de Comercio”, dijo al ser recibido con entusiasmo por los alumnos, y recordando el ambiente especial que se vive en cada canchón, les aseguró que “aquí se hacen los amigos que son para toda la vida”, por lo que alentó a los jóvenes a disfrutar esta etapa, especialmente a los alumnos de 5º año, que viven su última FNE como estudiantes.

Los carroceros del Comercial 1 hicieron una pausa en el trabajo en su carroza para recibir al gobernador Sadir, que recordó su época como estudiante de ese establecimiento.

Acerca de la marcha del armado de la carroza que presentarán en la Ciudad Cultural, los carroceros del Comercial dijeron que están en la etapa final proyecto y aseguraron que su trabajo será una verdadera celebración a la primavera en Jujuy, por lo que el gobernador les expresó su anhelo de éxitos en su participación.