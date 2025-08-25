Convocan a jóvenes autores de Jujuy a participar en el Premio Estímulo a la Escritura

Hasta el domingo 31 de agosto está abierto el plazo para participar en la sexta edición del Premio Estímulo a la Escritura, que otorga premios de $1.800.000 a cada uno de los ganadores de las cuatro categorías contempladas.

Convocada por la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y el diario La Nación, la iniciativa tiene el propósito de apoyar el proceso de escritura de los autores y la concreción de la obra.

Pueden participar autoras y autores de entre 20 y 40 años de edad de todo el país, presentando obras en proceso de creación en una de las cuatro categorías: Narrativa, Narrativa breve, Guion, y Dramaturgia.

El Premio Estímulo es de $1.800.000 en cada categoría, como también se otorgará menciones a los proyectos que se destaquen.

UN JURADO DE RELIEVE

El jurado está integrado por cuatro destacadas figuras de la cultura argentina: la directora y guionista Lucrecia Martel, autora de una de las filmografías más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo; el escritor, ensayista y crítico Luis Sagasti, cuya obra cruza literatura, música e historia con una prosa reflexiva y singular; la dramaturga, directora y actriz Mariana Chaud, reconocida por su obra teatral aguda y original; y el periodista, editor y escritor Héctor Guyot, jefe del suplemento Ideas del diario La Nación.

El jurado de la sexta edición del Premio Estímulo a la Escritura está integrado por Mariana Chaud, Héctor Guyot, Lucrecia Martel y Luis Sagasti.

Los jóvenes autores de Jujuy y demás personas interesadas en acceder a las bases y condiciones de la convocatoria pueden hacerlo ingresando en el sitio web todoslostiempos.org.

Al respecto, una fuente de la organización del Premio Estímulo a la Escritura adelantó que en los próximos días se anunciará la realización de una sesión informativa virtual, marco en el que se presentará los lineamientos de la convocatoria y se podrá asistir a un interesante diálogo con autores premiados en ediciones anteriores.

UN PREMIO QUE OTORGA MÁS QUE DINERO

Cabe destacar que los autores que resulten ganadores y quienes hayan sido destacados con una mención asistirán al programa de “Clínicas de escritura” coordinadas por el escritor mexicano Álvaro Enrigue y la escritora argentina Virginia Cosin.

Las “Clínicas de escritura” son una instancia central del certamen, orientada a acompañar y potenciar el desarrollo de obras inéditas de autores emergentes en la Argentina.

“Son un espacio de formación, acompañamiento y experimentación, donde los autores seleccionados trabajan sus proyectos con el apoyo de escritores consagrados, en un entorno que promueve el crecimiento creativo y el intercambio profesional”, destacaron los organizadores.

Como se dijo, el Premio Estímulo a la Escritura -que el año pasado recibió trabajos de 1.298 autores emergentes de todo el país- es coorganizado por la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y el diario La Nación, con el objetivo fundamental de alentar el desarrollo de nuevas voces y narrativas a lo largo y ancho del territorio argentino.

Desde su creación en 2020 ha recibido más de 6.000 proyectos de obra y en este recorrido se ha consolidado en la escena cultural como un espacio de referencia para el acompañamiento y proyección de autores emergentes en la etapa temprana de su producción literaria.