Conmoción en Bolivia: detienen al expresidente Luis Arce por presunta corrupción

El exmandatario boliviano Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz y conducido a las oficinas de la policía por un presunto caso de corrupción, informó el vicepresidente Edman Lara.

El arresto de Arce -presidente entre 2020 y 2025- abre un nuevo capítulo de incertidumbre en la política boliviana apenas un mes después de la llegada al poder del conservador Rodrigo Paz Pereira que pusiera fin a 20 años de mandatos socialistas.

“Quiero felicitar a los efectivos de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la División Anticorrupción de la ciudad de La Paz por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce”, dijo Lara en un video que subió a su cuenta de TikTok.

El Gobierno de Bolivia confirmó la detención del expresidente Luis Arce (2020-2025) -foto-, en el marco de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas, cuando fue ministro de Economía de la Administración de Evo Morales (2006-2019).

“Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”, subrayó Lara.

Lisbeth Ramos, portavoz del vicepresidente, confirmó que este último publicó el mensaje en su cuenta oficial de TikTok.

EL ÚLTIMO LLAMADO DE ARCE

María Nela Prada, exministra de Presidencia durante el gobierno de Arce, dijo que los cargos de corrupción parecen estar derivados de la gestión que este último tuvo como ministro de Economía en el gobierno de su antiguo aliado y predecesor, Evo Morales (2006-2019), fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ha sido desplazado del poder por Paz Pereira.

Morales no ha salido desde hace un año de su feudo político, el Chapare.

La exfuncionaria señaló a periodistas que Arce fue detenido en una calle de La Paz en horas de la tarde, después de dictar clases en una universidad pública. El propio Arce alcanzó a informarle a su excolaboradora su detención. “Después la comunicación se cortó”, dijo Prada.

Según la exministra -que fue mano derecha de Arce- el exmandatario fue detenido por una denuncia de supuesta corrupción en relación con un fondo estatal que financiaba proyectos para comunidades indígenas pobres que está siendo investigado por la Fiscalía.

Prada dio cuenta de la detención de Arce frente a la sede de la fuerza policial donde el exmandatario prestaba declaración. Ninguna autoridad judicial se pronunció de inmediato sobre el arresto.

Con información de Associated Press.