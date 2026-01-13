Con banda y bastón de mando, la Federación de Centros de Estudiantes de Jujuy tiene nueva presidenta

En un acto que tuvo ribetes de protocolo gubernamental, la alumna Luz Ariadna Álvarez asumió como nueva presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes del Nivel Secundario de Jujuy (Fe.C.E.N.S.) para el período 2026.

La ceremonia tuvo lugar en el salón “Marcos Paz” de la Legislatura de Jujuy en presencia de la diputada provincial Agustina Guzmán, impulsora del programa “Legislatura Joven”; su par Adriano Morone, y la exministra de Educación Miriam Serrano.

La diputada Agustina Guzmán y la exministra de Educación Miriam Serrano, ambas al centro, acompañaron con el diputado Adriano Morone a los estudiantes de la Fe.C.E.N.S.

“Asumo con muchos nervios, pero también con mucho compromiso y orgullo, porque representar a los estudiantes es representar sus voces, sus sueños y su bienestar”, dijo Luz Álvarez en la ceremonia en la que fue investida con una banda y se le hizo entrega de un bastón de mando.

También en el acto se tomó juramento a los demás integrantes de la nueva comisión directiva de la Fe.C.E.N.S.

“QUE MÁS ESTUDIANTES PARTICIPEN”

En ese marco la diputada Guzmán expresó el beneplácito de la Cámara ante el hecho “que, una vez más, la Federación de Centros de Estudiantes haya elegido la Legislatura para realizar la asunción de autoridades”, a la vez que consideró como “muy simbólico que este acto tenga lugar en la ‘casa de la democracia’”.

Integrantes de la nueva conducción de la Federación de Centros de Estudiantes del Nivel Secundario de Jujuy, que encabeza Luz Ariadna Álvarez.

En ese punto resaltó que “en la Legislatura tenemos las puertas abiertas para acompañar las propuestas y el trabajo que quieran desarrollar” por cuanto “queremos que cada vez más estudiantes jujeños participen y se involucren en este espacio de fortalecimiento democrático”, enfatizó Guzmán.

Luz Ariadna Álvarez sucede a Eliana Lucía Ramos en el cargo de presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de Jujuy.

La nueva titular de la Fe.C.E.N.S. adelantó que “uno de los principales objetivos” de su gestión será recorrer las instituciones educativas para promover “que todas las escuelas cuenten con centros de estudiantes”, impulsando la “participación activa”.

“Invito a todos los estudiantes a que se animen a participar, que no tengan miedo y que se involucren en la construcción de ciudadanía y en la defensa de la educación”, alentó.

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL

“Hoy es un día muy importante para toda la institución. Este es un paso fundamental para seguir fortaleciendo la organización, el diálogo y la defensa de derechos”, dijo por su parte el diputado Adriano Morone, al tiempo que prometió a los alumnos que ”vamos a seguir trabajando con responsabilidad, compromiso y unidad, que es lo que más necesitamos”.

Momento en el que prestan juramento los nuevos integrantes de la conducción de la Federación de Centros de Estudiantes del Nivel Secundario de Jujuy.

En ese sentido el legislador destacó el “acompañamiento institucional” como una “herramienta clave para el crecimiento y consolidación de estos espacios de representación estudiantil”.