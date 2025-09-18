Agua Potable de Jujuy inauguró una obra de alto impacto para usuarios de Tilcara y Maimará

Con un presupuesto que superó los $1.000 millones culminó en Tilcara un complejo proyecto hidráulico que permitió materializar un sistema de provisión de agua potable con el cual se cubrirá las necesidades de los usuarios tilcareños y también de Maimará, en la turística Quebrada de Humahuaca.

Esta obra representa la solución a un problema de larga data que afectaba a ambas comunidades, debido a las crecidas del bravo río Huasamayo que derivaban en la interrupción del suministro, acumulación de sedimento y turbidez.

Operarios de Agua Potable de Jujuy saludaron al gobernador Sadir y al presidente de la empresa estatal, a su arribo a Tilcara.

Para dejar habilitada la obra del nuevo sistema de provisión de agua llegaron a Tilcara -distante 85 km al norte de San Salvador de Jujuy- el gobernador Carlos Sadir; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; y el presidente de la empresa estatal, Juan Carlos García.

UNA SOLUCIÓN PARA MILES DE USUARIOS QUEBRADEÑOS

Al presentar la obra, el ingeniero García explicó sucintamente que Tilcara y Maimará “cuentan ahora con un complejo sistema con drenajes, potabilización en la planta Florida y un dispositivo de bombeo en Peña Alta que conduce el agua a la usina que es la potabilizadora matriz para Tilcara y Maimará”.

De esta manera el trabajo realizado beneficiará a más de 16.000 habitantes en ambas ciudades quebradeñas, precisó.

“Es una obra muy importante para Tilcara y Maimará, no sólo para incrementar el caudal, sino también para dotar al servicio de mayor seguridad”, ponderó el gobernador Sadir, al tiempo que resaltó que “hicimos una inversión de más de mil millones de pesos” que “se justifica plenamente por la cantidad y calidad de agua” que ahora llega a los usuarios.

El gobernador Carlos Sadir junto a la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, con vecinas y usuarios del servicio que presenciaron el acto en aquella ciudad turística.

Enfatizó en ese sentido que “queremos que nuestros pueblos crezcan y vivan cada vez mejor y lo primero que necesitan es agua potable”, a lo que agregó además que “en algunos lugares estamos trabajando en el servicio de agua y en otros agua y cloacas, que son servicios esenciales para que los jujeños vivan mejor”.

MÁS AGUA, MEJOR SERVICIO

Al término del acto García condujo al gobernador Sadir en una breve recorrida por sectores de la obra hidráulica, que se presenta como la solución definitiva a un problema de muchos años, apuntó, por cuanto las crecidas del río Huasamayo provocaban la interrupción del servicio, así como la acumulación de sedimento y turbidez en el agua, afectando gravemente el servicio prestado a los habitantes de Tilcara y Maimará.

Personal que trabajó en el proyecto desarrollado en Tilcara por de Agua Potable de Jujuy recibió el reconocimiento del gobernador Sadir y demás funcionarios.

Explicó el funcionario que el nuevo sistema, ejecutado en tres etapas, fue diseñado para incrementar el caudal de agua disponible. Sus componentes principales incluyen una nueva toma, un drenaje y un sistema de aducción, además de una estructura de hormigón para el bombeo, lo que asegura un funcionamiento más eficiente y resistente a las condiciones naturales de la zona.

Al acto inaugural del nuevo sistema de provisión de agua potable asistieron también la ministra de Ambiente, Inés Zigarán; la intendente de Tilcara, Sonia Pérez; los vocales del directorio de Agua Potable de Jujuy SE Adolfo Ramírez y Marcelo Jorge; el gerente comercial de Xuma, Guillermo Gómez; y demás funcionarios locales.