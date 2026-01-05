“Acercar la justicia hacia las personas”, se propone nueva jueza de la Suprema Corte de Jujuy

Este lunes prestó juramento como jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy la abogada Emma María Mercedes Arias, con lo cual se completa las designaciones aprobadas por la Legislatura a fines de año pasado. De esta manera, ocho de los nueve sillones del máximo órgano del Poder Judicial tienen nombre, y sólo queda por cubrir la vacancia abierta tras el fallecimiento del juez Ekel Meyer, quien venía ejerciendo la presidencia.

La asunción de Arias “es un hecho auspicioso que nos permite brindar respuestas más rápidas y más celeridad en el camino hacia la justicia, buscando sembrar un camino de paz”, dijo el titular de la Corte provincial, Federico Otaola, en el marco de la ceremonia que tuvo lugar en el salón “Vélez Sarsfield” del edificio central de los tribunales, en la calle Independencia.

El gobernador Carlos Sadir asistió al acto de posesión de Mercedes Arias como octava jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy. Con su juramento formal se dio por finalizando el proceso de designación.

“Convivir en un estado de derecho implica acatar sus normas y comprender que está compuesto por tres poderes, uno de los cuales hoy suma un juez y esto redunda para brindar un mejor servicio de justicia”, sostuvo el magistrado.

En el estrado, junto a Otaola estuvieron el gobernador Carlos Sadir; el vicepresidente de la Corte, Mariano Miranda; y los jueces Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Martín Llamas y María Eugenia Nieva.

OBJETIVO PARA UNA NUEVA GESTIÓN

Con el gobernador Carlos Sadir al centro, los jueces Lisandro Aguiar, María Eugenia Nieva, Emma María Mercedes Arias, Francisco Otaola, Mariano Miranda, Martín Francisco Llamas y Gonzalo de la Colina, miembros de la Suprema Corte de Justicia local.

En declaraciones a los periodistas tras prestar juramento, Arias dijo que “recibo esta responsabilidad con honor y gratitud, con desafíos para aportar desde este lugar, y con una trayectoria de más de veinte años de estar del lado de la justicia de la gente que la necesita”, por lo que el “desafío” que se plantea como principal objetivo de gestión “es acercar la justicia hacia las personas”, prometió.

La designación de la nueva funcionaria fue aprobada por la Cámara de Diputados mediante acuerdo legislativo, en una sesión extraordinaria realizada en noviembre de 2025. En esa oportunidad, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes en el máximo tribunal provincial, también fueron aprobados los pliegos de Eduardo Uriondo, Lisandro Aguiar y Gonzalo de la Colina, quienes asumieron sus funciones con anterioridad.

El juez Otaola destacó la trascendencia institucional del acto en el que una nueva magistrada designada en noviembre pasado se incorporó a la Suprema Corte de Justicia. Se trata de la abogada Emma María Mercedes Arias.

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy queda integrada por su presidente, Francisco Otaola; el vicepresidente Mariano Miranda, y los jueces María Eugenia Nieva, Martín Francisco Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Esteban Uriondo y Emma María Mercedes Arias.

Oportunamente el Poder Ejecutivo propondrá al parlamento provincial el nombre de quien postulará para cubrir el cargo vacante.