“Vender más, vender mejor”: una capacitación gratis para emprendedores

Se trata de una capacitación gratuita dirigida a quienes deseen potenciar los emprendimientos locales y regionales. “Vender más, vender mejor: Potenciá la comercialización de tu emprendimiento”, se realizará el próximo jueves 4 de septiembre. Una oportunidad para adquirir recursos que permitan ajustar y mejorar los modelos de negocio.

Durante el encuentro se abordarán conceptos claves de la comercialización con un enfoque dinámico y práctico. Los participantes podrán trabajar en la construcción de la propuesta de valor, la identificación del público objetivo, la optimización de la comunicación de productos y servicios, y el desarrollo de vínculos sostenibles con los clientes.

La capacitación está dirigida a emprendedores productivos, potenciales emprendedores, comerciantes, estudiantes, autónomos y freelancers, especialmente aquellos que buscan potenciar su presencia en el mercado local y digital.

Emprendedores de Gualeguaychú. Foto de archivo.

Se trata de una oportunidad para adquirir recursos concretos que permitan ajustar y mejorar los modelos de negocio, con el fin de generar ingresos sostenidos en el tiempo. El encuentro se realiza el jueves 4 de septiembre de 15 a 17 horas, en el salón de la Caja de Jubilaciones (Mitre 34).

El evento, se enmarca en las iniciativas de formación y acompañamiento al sector emprendedor impulsadas por la Provincia, el Municipio de Gualeguaychú y Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo económico local y la promoción de un crecimiento sustentable.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/195/ventasycomercializacion