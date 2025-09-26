Una empresa de plástico suspendió a 30 empleados y les pagará el 75% del sueldo

Unos 30 empleados fueron suspendidos de una fábrica de plástico de La Rioja, bajo el argumento de “falta de producción”. Se trata de la empresa DINPE que, en principio, habría tomado la decisión solo por octubre.

El secretario del Sindicato de Plásticos, Cristian Ruiz, confirmó a la prensa riojana la suspensión de 30 empleados, aunque advirtieron que “en principio”, la medida será solo por octubre.

Otro de los preocupantes detalles de la decisión es que cobrarán solo el 75% del sueldo correspondiente al mes entrante.

La determinación de DINPE está avalada por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite a los empleadores, “en situaciones de falta o disminución de trabajo no imputables a ellos, acordar con el sindicato una suspensión del contrato de trabajo y el pago de una asignación no remunerativa a los trabajadores afectados en lugar de su prestación laboral habitual".

Qué dijeron desde el sindicato

La crisis económica y la apertura de importaciones son clave en la búsqueda de respuesta acerca del mal momento que atraviesa la empresa. DINPE (ex POLINOA) se dedica a la producción de envases y films plásticos.

Ruiz comentó: “DINPE no tiene producción ni ventas. La gerencia nos comunicó que se aplicará la suspensión, aunque los empleados conservarán un ingreso parcial”.

La planta supo tener en su nómina unos 300 operarios, mientras en la actualidad solo conserva el 10% de aquel plantel. Para el sindicato se debe a “la falta de competitividad frente a productos importados”.

“Los empresarios siempre especulan y hoy están a la espera de lo que suceda con las elecciones. Sin embargo, hubo un alivio cuando vimos ingresar camiones con materia prima y se anunció la llegada de una nueva máquina desde el exterior, lo que genera cierta esperanza”, comentó Ruiz, según consignó Nueva Rioja.

Ruiz señaló que, por el momento, solo cinco empleados continuarán en el sector de recuperados, mientras el resto permanecerá inactivo. “Dios quiera que en noviembre no tengamos que repetir esta situación. Todo dependerá de que haya ventas y se reactive la producción”, agregó.

DINPE abastece a mercados locales y de otras provincias, con productos utilizados en envases de azúcar, gaseosas y pollo. Hoy, gran parte de esos rubros se ven paralizados, dejando a la planta con un stock que no logra salida comercial.

Desde el sindicato confirmaron que seguirán acompañando a los trabajadores y monitoreando la evolución de la empresa junto a la Secretaría de Trabajo.