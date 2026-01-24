Un satélite argentino formará parte del regreso de la NASA a la Luna: de qué trata

El anuncio de que un microsatélite argentino formará parte de la misión Artemis II de la NASA despertó un marcado interés en Google Argentina, donde las búsquedas vinculadas al tema crecieron con fuerza en el último mes.

Atenea, el microsatélite argentino que será parte del regreso a la Luna

Consultas como “microsatélite argentino NASA”, “misión Artemis II” y “satélite argentino a la Luna” comenzaron a posicionarse entre las más repetidas, impulsadas tanto por el impacto científico del hito como por el debate político que generó el proyecto.

Argentina formará parte de un hito histórico de la exploración espacial: un microsatélite nacional integrará la misión Artemis II de la NASA, el primer vuelo tripulado que volverá a orbitar la Luna desde 1972. La información fue confirmada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

El dispositivo, bautizado Atenea en referencia a la diosa griega de la sabiduría, se incorporará al cohete SLS (Space Launch System) en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral. El lanzamiento está previsto para el 6 de febrero, con una ventana que se extiende hasta fines de abril.

El microsatélite Atenea, desarrollado por la Conae junto con instituciones y universidades nacionales, formará parte de Artemis II, el vuelo tripulado de la Nasa que orbitará la Luna tras más de 50 años.

Desde la Oficina del Presidente y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología celebraron la participación argentina en la misión. El titular del área, Darío Genua, destacó el hito en redes sociales, aunque el mensaje generó críticas desde sectores científicos y académicos.

Las objeciones se dan en un contexto de desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico: entre 2023 y 2025, el gasto en la función “Ciencia y Técnica” cayó un 45% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto analizados por Chequeado.

El anuncio también derivó en cruces políticos sobre la atribución del proyecto, dado que involucra decisiones tomadas en distintas gestiones.

Cómo se gestó la participación argentina en Artemis II

Según informó la NASA, el contrato entre la agencia estadounidense y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) se firmó en mayo de 2025, durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el proceso comenzó antes.

En julio de 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández, Argentina oficializó su adhesión a los Acuerdos Artemis, durante la visita del entonces administrador de la NASA, Bill Nelson. Estos acuerdos, firmados por 60 países, establecen principios comunes para la exploración y el uso civil del espacio exterior.

El ingeniero Juan Pablo Cuesta González, líder del proyecto Atenea en la CONAE, explicó a Chequeado que tras la firma de los acuerdos, la NASA consultó al país sobre la posibilidad de participar con un Cubesat.“Respondimos que sí, enviamos la propuesta y fue aceptada a fines de 2023. A partir de ahí trabajamos intensamente en la viabilidad, construcción y ensayo del microsatélite”, detalló.

Desde la Secretaría de Innovación señalaron que Argentina y la NASA mantienen una colaboración sostenida desde 1991, y que el convenio firmado en 2025 fue el que permitió integrar la carga útil al mismo cohete que llevará tripulación humana a la Luna.

Qué es Atenea y para qué servirá

El microsatélite Atenea mide aproximadamente 30 x 20 x 20 centímetros y ya se encuentra en Estados Unidos, integrado al sistema de despliegue.

Su objetivo principal es validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales. Durante su operación permitirá:

Medir dosis de radiación en órbitas profundas.

Evaluar el desempeño de componentes comerciales en el ambiente espacial.

Recopilar datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria .

Validar enlaces de comunicación de largo alcance para la exploración del espacio profundo.

Entre sus instrumentos se incluyen dosímetros, un fotomultiplicador de silicio para detectar luz tenue, un receptor GPS de gran altitud y sistemas de computación y comunicación compatibles con satélites argentinos.

Según González, estos desarrollos podrían facilitar en el futuro la ubicación final de satélites geoestacionarios como los de ARSAT, reduciendo la complejidad de los procedimientos actuales.

Un desarrollo con impacto a largo plazo

Del proyecto participaron la CONAE y la Universidad Nacional de La Plata, junto con la Universidad Nacional de San Martín, VENG S.A., la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Facultad de Ingeniería de la UBA y el Instituto Argentino de Radioastronomía.

Más allá de la misión puntual, el ingeniero destacó el valor estratégico del logro:“Mostrar este tipo de equipos funcionando es clave. Habla de la herencia de vuelo de nuestra industria espacial y de su proyección económica a futuro”.

Qué es la misión Artemis II

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis. Cuatro astronautas viajarán en la nave Orión: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense).

La tripulación orbitará la Tierra dos veces y luego viajará alrededor del lado oculto de la Luna, recorriendo una trayectoria en forma de ocho. Llegarán a estar a 7.400 kilómetros más allá de la cara oculta lunar, con la Tierra a casi 400.000 kilómetros de distancia.