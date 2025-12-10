¿Un monorriel en Buenos Aires?: cómo y dónde sería el proyecto de Jorge Macri

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a hablar de un proyecto con el que viene insistiendo desde hace un tiempo. La idea, como otras obras que se han realizado en la Capital, apunta a descomprimir áreas cruciales si de tránsito hablamos.

El proyecto está pensado para la General Paz: se trata de la construcción de un monorriel elevado que recorra la mencionada autopista entre Núñez y Saavedra Para Macri, con esta iniciativa se puede reducir la congestión de la General Paz y “sumar una alternativa de transporte público moderno y sustentable”.

Cabe mencionar que la General Paz es el principal anillo vial de la Ciudad y uno de los puntos más congestionados, incluso fuera de las horas pico. Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que “el monorriel permitiría descongestionar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y fomentar el uso del transporte público”.

De concretarse, el proyecto se complementaría en una segunda etapa con otras iniciativas en estudio, como la eliminación del Premetro y la incorporación de colectivos eléctricos.

Cómo sería el proyecto del monorriel

Según indicó el propio Macri, el plan busca “aprovechar la infraestructura existente en la General Paz” y sumar un corredor de transporte público “sin afectar el tránsito vehicular”.

Los detalles los brindó días atrás en el stream Economía de Quincho, donde comentó: “Ya que tenemos el impacto físico de esa autopista, la idea es hacer ahí arriba un monorriel y estacionamientos abajo, que le permitan a la gente llegar en auto, tomar el monorriel y luego utilizar otro tipo de transporte público”.

Según dijo, el sistema ya fue presentado a inversores privados durante la gira oficial por Dubái, Abu Dhabi y Shanghái, junto al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa.