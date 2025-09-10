Un hombre llevaba el cajón de su hijo fallecido y terminó de la peor manera

Norman White, de 61 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras llevaba el cajón de su hijo, quien era velado tras haber fallecido a los 41 años. La secuencia, ocurrida el pasado 21 de agosto en el Crematorio Teesside, dejó a toda la familia en shock.

Según relataron testigos, White se desplomó frente a los presentes y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Allí recibió maniobras de reanimación, pero su corazón no resistió y finalmente murió, según Radio Mitre.

El dolor de una hija que perdió a su hermano y a su padre el mismo día

La hija de Norman, Chantelle, brindó su testimonio a los medios británicos y describió lo ocurrido como una situación traumática e imposible de asimilar.

“Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije: ‘¿dónde está mi padre?’”, relató. Poco después le informaron que había sufrido una descompensación. Aunque su hermana lo acompañó en la ambulancia, la tragedia se confirmó minutos más tarde con la noticia de su muerte.

Chantelle, visiblemente afectada, aseguró que su padre no tenía antecedentes cardíacos y que cree que lo que ocurrió estuvo relacionado con la profunda tristeza: “Yo creo que murió de un corazón roto. Ver a toda la familia reunida en ese momento debe haber sido demasiado para él”.

Una despedida marcada por el dolor

La familia estaba despidiendo a David Beilicki, de 41 años, hijo de Norman, quien había fallecido tras una larga lucha contra las adicciones. Lo que debía ser un momento de recogimiento y despedida terminó convirtiéndose en una doble tragedia que conmocionó a los presentes. El caso tuvo gran repercusión en Inglaterra y refleja cómo el estrés emocional extremo puede impactar en la salud de manera repentina.