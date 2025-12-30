La ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa, atraviesa horas de conmoción tras confirmarse un brote de botulismo vinculado al consumo de conservas caseras. El episodio tuvo un desenlace fatal para una mujer que había ingerido berenjenas al escabeche y mantiene a otra persona internada, luego de haber consumido los mismos alimentos contaminados.

La muerte fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, que ordenó de inmediato un allanamiento y la clausura del comercio donde presuntamente se elaboraron las conservas involucradas. De acuerdo con fuentes judiciales, la causa se inició de oficio a partir de la repercusión pública que tomaron los casos. “No hubo una denuncia formal. La investigación avanza a partir de la información que aporte el área de Salud y de los análisis del Instituto Malbrán”, indicaron.

Las primeras hipótesis apuntan a un escabeche producido en un comercio de la localidad de Toay como origen de la intoxicación. Frente a este escenario, las autoridades sanitarias dieron aviso al Municipio para que intervenga y adopte medidas preventivas urgentes. Si bien aún no se difundieron detalles oficiales sobre el estado de situación, el intendente Ariel Rojas anunció que brindará una conferencia de prensa para ampliar la información.

En paralelo, la Dirección de Epidemiología recomendó evitar el consumo de escabeches y conservas de la marca Juli-Mar, ya que se trata de productos que no cuentan con los registros nacionales obligatorios, tanto el RNPA como el RNE. La advertencia busca prevenir nuevos casos mientras continúa la investigación sanitaria y judicial.

El operativo policial estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones y la Agencia de Investigaciones de La Pampa, que realizaron el secuestro de elementos considerados clave para la causa y dispusieron la vigilancia del local clausurado con el objetivo de preservar pruebas.

Qué es el botulismo

El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero muy grave causada por una toxina que ataca el sistema nervioso.Esta toxina es producida por la bacteria Clostridium botulinum, que tiene la particularidad de crecer en ambientes con poco oxígeno (anaerobios)

Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que, hasta el momento, no se detectaron nuevos casos ni personas con síntomas compatibles con botulismo. No obstante, remarcaron que se mantiene un control activo, ya que si bien el riesgo disminuye con el paso de los días, no desaparece por completo. El episodio vuelve a poner en foco los peligros asociados a la elaboración y comercialización de conservas sin los controles sanitarios correspondientes.