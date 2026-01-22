Tiene 4500 años, es más grande que Buenos Aires y su hallazgo sorprende al mundo

En el oeste de Australia, en el fondo de la Bahía de Shark, hay un paisaje vegetal realmente gigante. Allí, la planta más grande del mundo predomina con 200 kilómetros cuadrados de superficie.

Para dimensionar su tamaño, la extensión de este organismo submarino supera a la Ciudad de Buenos Aires, París o Lisboa, por ejemplo. Otro punto llamativo es que este manto verde, conocido como Posidonia australis o “hierba marina”, no está formado por muchas plantas distintas, sino que es una sola clonal que se va expandiendo de manera continua desde hace 4.500 años.

Tiene más de 4500 años.

El cambio en la ciencia

Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que esa pradera era la consecuencia de muchas plantas agrupadas, pero un estudio genético rechazó esa idea: todas las muestras tomadas en distintos puntos de la bahía tenían el mismo ADN.

De esta manera quedó confirmado que se trata de un solo ejemplar y el más grande registrado en el planeta. Empezó a crecer mucho antes de que existieran muchas de las civilizaciones más conocidas del mundo y nunca frenó.

La Posidonia australis se desarrolla en aguas poco profundas y forma “campos” submarinos que se ven desde imágenes aéreas y satelitales. Crece aproximadamente 35 centímetros por año, una medida que parece chica, pero que al multiplicarse, explica su gran tamaño.

Un llamativo organismo

Más allá de su amplitud y su particular historia, esta planta tiene el doble de cromosomas que otros ejemplares de su especie, una rareza total en el mundo de las plantas marinas. Su supervivencia se explica por su capacidad de:

Tolerar altos niveles de salinidad

Soportar cambios bruscos de temperatura

Exponerse constantemente a la luz.

Además, la planta reconocida internacionalmente como el organismo vegetal más grande del mundo puede crecer en aguas con pocos nutrientes.