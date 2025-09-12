Sorpresa en San Clemente del Tuyú: un equipo de pesca atrapó un espectacular ejemplar de tiburón

Un equipo de pesca sorprendió con un asombroso trabajo que llevan adelante en la costa argentina. La tarea consistir en marcar tiburones para llevar un control de los ejemplares que habitan en nuestras aguas y seguir de cerca su conservación.

En ese marco, se grabó la pesca de uno de estos fenomenales animales, que se realiza con caña pero con anzuelos especiales para hacerle el menor daño posible.

Una vez fuera del agua, los animales son medidos y marcados. Luego de eso, se devuelven al agua.

La pesca de un impactante ejemplar de tiburón

En el video se ve como el pescador corre hacia la caña, que evidenciaba un potente pique. Mientras avanzan las imágenes de cómo lo sacan del mar, explica de qué se trata el proyecto.

“Los pescamos para el proyecto científico de conservar tiburones en Argentina. Este proyecto busca eliminar el sacrificio de tiburones, saber sus rutas migratorias, las zonas críticas y la obtención de otros datos de interés científico mediante el marcado", precisa el relato.

El tiburón hembra pescado en San Clemente

“Por ejemplo, ¿sabían que si un pescador de playa pesca un tiburón sin importar la raza de tiburón que sea, hay entre un 70% y 80% de probabilidades de que sea una hembra?“, dice.

Para el pescador conocer este dato es muy importante “porque muchos no saben que los tiburones tienen ciclos reproductivos muy tardíos o sea, tienen crías cada dos años y muy pocas”. “Por eso es muy importante concientizar y pedir que si pescan uno por favor no los maten”, pide.

En el video se ve como el espécimen sale del agua y, una vez en la playa, se realizan las tareas correspondientes. “Lo medimos y luego lo marcamos. Como se esperaba, es una hembra", dicen.

Además destaca que, desde que se inició el proyecto en 2010, ya se van marcando en todo el país más de 4100 tiburones. Los más conocidos son el Bacota, Gato pardo, Cazón, Escalandrún y Martillo.