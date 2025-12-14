Son hermanos, llevan una alimentación consciente y crearon suplementos nutricionales: la historia de Rosario y Santiago

Tener una alimentación saludable y equilibrada requiere varios factores que van más allá de lo deportivo y estético. Muchas veces los profesionales recomiendan sumar aliados para alcanzar mayor vitalidad, descanso y energía. Los suplementos son uno de ellos.

Los hermanos Rosario y Santiago Gianola crearon la marca Matter Suplementos que combina ciencia, propósito y simplicidad. Su producto insignia es Green Boost, un suplemento “todo en uno” con 58 ingredientes funcionales.

Processed with VSCO with au1 preset

Rosario es celíaca desde bebé y diagnosticada con diabetes tipo 1 en la adultez, aprendió a confiar en su conocimiento y en su disciplina para vivir plenamente. Santiago pasó siete años en Australia, incorporó a su vida el surf, el entrenamiento y un estilo de vida activo. Sus diferentes experiencias de vida llevaron a que aporten sus conocimientos y hacer un nuevo producto.

Transformar la vida saludable y la disciplina en un producto: la historia de los hermanos Santiago y Rosario

Los hermanos Gianola hablaron con Vía País sobre su historia, su vínculo healthlife y la idea de crear un producto suplemento.

- ¿Cómo comenzó el vínculo con lo saludable y de ahí a pensar en crear algo?

- Fui diagnosticada con celiaquía al año de nacer, así que desde muy chica desarrollé una conexión profunda con la alimentación y con cómo lo que comemos impacta en nuestra vida. Esa curiosidad me llevó a estudiar Ingeniería en alimentos, con la idea de meterme en la industria alimentaria y encontrar formas reales de mejorarla desde adentro.

Processed with VSCO with au1 preset

A los 30 años se me despertó una enfermedad autoinmune (diabetes tipo 1), lo que reforzó aún más ese vínculo: comer dejó de ser solo una elección y pasó a ser literalmente una cuestión de vida o muerte.

En 2024, mi hermano Santiago volvió de vivir afuera con ganas de emprender y con una búsqueda muy clara: crear algo que ayude a las personas a mejorar su día a día de manera simple, real y accesible. Ese fue el punto de encuentro entre las dos historias, y de ahí nació Matter, con su primer producto, el Green Boost.

- ¿Cuál creen que es la base de tener una vida sana más allá de la actividad física?

- Creemos que una vida sana se construye sobre varios pilares. Por un lado, lo que ingerimos —lo que comemos y tomamos— que es la base de cómo nos sentimos y cómo funcionamos. Pero también es fundamental lo mental y lo emocional, el descanso y la recuperación, y por supuesto la actividad física. Para nosotros, todos estos pilares son igual de importantes: forman las patas de lo que hoy se conoce como wellness, un concepto que resume el bienestar integral y que buscamos promover con cada cosa que hacemos.

Santiago y Rosario Gianola, los hermano que crearon suplementos nutricionales

- Rosario, ¿Crees que tu alimentación está conectada con la vida sana? Tuviste dificultad para encontrar alimentos específicos

- Para mí, comer bien es sinónimo de estar bien. En mi caso no es una elección: por mis patologías es literalmente mi única opción. Desde chica conviví con la celiaquía y, más adelante, con la diabetes tipo 1, así que mi relación con la alimentación siempre fue muy consciente.

Y sí, durante muchos años fue difícil encontrar alimentos específicos o realmente confiables, y al haber estado dentro de la industria se me hizo difícil elegir algunos de los ingredientes que hoy se usan. Eso me obligó a aprender, a investigar y a vincularme con desarrollos alineados a mis necesidades. Esa búsqueda personal es una de las razones por las que hoy existe Matter: transformar esa dificultad en soluciones reales para otras personas.

- ¿Qué es Matter Supplements?

- Matter Supplements es una marca de bienestar que une ciencia, propósito y simplicidad para crear productos que realmente funcionan. Nacimos con una idea clara: cuidarse no debería ser complicado. Desarrollamos suplementos pensados para personas que buscan sentirse bien en su día a día, con fórmulas accesibles, transparentes y basadas en evidencia.

Santiago y Rosario Gianola, los hermano que crearon suplementos nutricionales

- ¿Cómo nació la idea y cómo fue el proceso hasta llevarlo a cabo?

La idea fue un match entre tendencia global y conocimiento local. Santiago vivió 7 años en Australia y regresó con una visión clara de las tendencias wellness que eran muy fuertes allá. Vimos que el concepto de un suplemento todo-en-uno no existía aquí.

Él identificó el nicho y yo puse el conocimiento técnico y la experiencia para desarrollarlo. Fue una oportunidad de mercado que no podíamos dejar pasar. ¡Juntamos lo mejor de ambos mundos para llenar ese vacío!

- ¿Qué dirían para qué se animen a probar Matter Supplements?

- Les diríamos que se animen a darle a su cuerpo el amor que se merece. Cuidarnos es uno de los mejores regalos que podemos hacernos, y muchas veces empieza con decisiones simples. También es importante tomarse un momento para escuchar al cuerpo: cuando le damos lo que necesita, él mismo devuelve señales claras.