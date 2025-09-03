Se terminó la Tormenta de Santa Rosa: cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

La Tormenta de Santa Rosa fue protagonista durante el fin de semana en varias regiones de Argentina e incluso se estiró hasta el martes. Según el pronóstico del clima de Meteored, no habrá más lluvias para esta semana, pero sí tienen fecha de regreso para el lunes que viene en Buenos Aires.

Qué esperar de las próximas lluvias

Si bien el sitio web destaca en su predicción que el lunes va a volver a llover, la caída de agua será de manera débil y las probabilidades son del 40%. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, marca un 10% de chances para ese día, con la posibilidad de que vayan cambiando las precipitaciones en el AMBA.

Lluvias y lloviznas

Las temperaturas para resto de la semana

En los últimos días, los climas cálidos llegaron para dar un aviso de la primavera, pero las bajas temperaturas se impondrán nuevamente, para recordarle a la gente que todavía estamos atravesando el invierno en Buenos Aires. A continuación, lo que se espera en los próximos días de la semana, según el SMN.

Miércoles: Mínima de 10 grados y máxima de 20.

Jueves: Mínima de 6 grados y máxima de 14.

Viernes: Mínima de 5 grados y máxima de 15.

Sábado: Mínima de 6 grados y máxima de 15.

Domingo: Mínima de 8 grados y máxima de 17.