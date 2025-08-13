Se termina la Ley de Nietos: cuándo es el último día para solicitar la ciudadanía española

Los hijos, nietos e incluso bisnietos de ciudadanos españoles tienen solo unos meses más para aprovechar la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, que permite obtener la nacionalidad española sin necesidad de residir en España.

Cuándo vence el plazo para solicitar la ciudadanía española con la ley de nietos

El plazo para iniciar el trámite vence el 22 de octubre de 2025, y después de esa fecha ya no se podrán presentar solicitudes.

Cabe destacar que los expedientes que se presenten antes de la fecha límite serán válidos y serán tramitados, aunque el proceso pueda llevar tiempo y la resolución final se extienda más allá de octubre de 2025.

Muchos argentinos tienen antepasados españoles, lo que permite que puedan acceder a la nacionalidad a través de la Ley de Nietos.

Qué es la Ley de Nietos y hasta cuándo rige

La Ley de Nietos entró en vigor el 22 de octubre de 2022 con un plazo inicial de dos años. Debido a la gran cantidad de solicitantes, el Gobierno español decidió prorrogarla un año más, otorgando un total de tres años de vigencia.

Actualmente, se encuentra en su etapa final y muchos consulados registran demoras de hasta 14 meses para dar cita, por lo que se recomienda iniciar el trámite cuanto antes.

Quiénes pueden solicitar la ciudadanía española por la Ley de Nietos

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), pueden aplicar quienes cumplan con alguna de estas condiciones:

Ser hijo o hija de una mujer española que perdió la nacionalidad por casarse con un extranjero antes de 1978.

Ser descendiente directo de españoles exiliados entre 1936 y 1978 por razones políticas, ideológicas o de persecución.

Ser mayor de edad e hijo o hija de personas que ya obtuvieron la ciudadanía por leyes de memoria histórica anteriores.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

Solicitar cita en el consulado español correspondiente al país de residencia.

Reunir la documentación: partidas de nacimiento, matrimonio o defunción del antecesor español; certificados equivalentes del padre o madre; partida de nacimiento apostillada del interesado; documento de identidad vigente; traducciones oficiales si es necesario.

Presentar el expediente completo antes del 22 de octubre de 2025 y conservar el comprobante de entrega.

Si la solicitud es aprobada, el nuevo ciudadano deberá inscribirse en el Registro Civil Consular y luego podrá solicitar el DNI y pasaporte español.

La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "Ley de Nietos", permite el acceso a la nacionalidad española a una serie de descendientes de españoles que, bajo legislaciones anteriores, no tenían esta posibilidad.

Por qué muchos buscan tener la ciudadanía española