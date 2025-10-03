¿Se suspende por lluvia la Caminata a Luján 2025?

La tradicional e histórica Caminata a Luján de 2025 se realizará este sábado 4 de octubre, con salida desde el Santuario de San Cayetano en Liniers (Cuzco 150, Ciudad de Buenos Aires), a partir de las 10:00 hs.

Como se hace en cada año, miles de fieles caminarán 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, representando una vez más que es de las manifestaciones de fe más grandes de la Argentina. Se espera que lleguen a la madrugada del domingo 5 de octubre, cuando se celebrará la Misa central a las 7:00 hs en la Plaza Belgrano. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, será quien la presida.

La peregrinación es libre, gratuita, no requiere inscripción previa y cada participante puede sumarse desde cualquier punto del recorrido. A lo largo del trayecto habrá puestos de asistencia con alimentos ligeros, hidratación, atención médica, baños químicos y acompañamiento espiritual.

¿Se suspende por lluvia la peregrinación a Luján?

El factor climático es un punto importante para la organización del tradicional evento. En ese sentido, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas entre 18 y 28 grados para el sábado, mientras que para el domingo, mínima de 19 y máxima de 21, con hasta 70% de probabilidades de lluvia durante la mañana y madrugada.

A pesar de las probabilidades de que caiga agua, la caminata a Luján 2025, no se suspende por lluvia. Los fieles deben estar preparados para las condiciones climáticas. Sin embargo, se recomienda seguir las novedades que pueda dar la organización.

Cómo estará el clima.

Caminata a Luján 2025: recomendaciones para los peregrinos

Algunos consejos difundidos por los organizadores para atravesar la experiencia de la mejor manera:

Preparación previa : caminar algunos días antes para entrenar el cuerpo. Se recomienda ir en grupo (familia, amigos o parroquia).

Mochila liviana : llevar agua, frutas, galletitas, sándwiches, protector solar, gorro, abrigo, papel higiénico y una prenda impermeable.

Ropa adecuada : prendas cómodas de algodón y zapatillas usadas, con medias de repuesto. Evitar sandalias y medias de nylon.

Descanso y alimentación : dormir bien la noche anterior, desayunar liviano y evitar comidas pesadas.

Hidratación constante : tomar agua durante todo el trayecto y no consumir alcohol.

Seguridad : seguir la ruta oficial, no caminar por las vías del tren y usar los baños dispuestos en lugares seguros.

Espiritualidad y comunicación: aprovechar para rezar y llevar el celular con cargador para organizar el regreso.

Durante toda la jornada hasta llegar a la Basílica, la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján acompañará a los fieles.

Cómo seguir la Caminata a Luján 2025 en vivo

Quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir el evento online. El Santuario de Luján transmitirá en vivo la peregrinación y la misa central a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo que los fieles participen desde cualquier lugar del país.