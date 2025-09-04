Qué es Uber Bags, la nueva función que la empresa lanzó con un descuento imperdible

La empresa de movilidad Uber sumó una nueva opción a su lista de servicios, que pretende resolver un problema muy común y apunta espeacialmente a los viajeros.

La falta de espacio en los transportes rumbo a los aeropuertos o estaciones de ómnibus suele ser una preocupación para quienes tienen que trasladarse con, al menos, dos valijas.

Conscientes de esta necesidad, la compañía lanzó Uber Bags, un servicio que se suma a los tradicionales que ya se podía encontrar en la aplicación. Eligiendo esta alternativa, los usuarios contarán con un vehículo lo suficientemente grande para transportar sus valijas de forma cómoda y segura.

Lanzamiento con beneficio incluido

La opción está disponible desde el pasado martes para quienes tengan cuenta en la aplicación y necesiten trasladarse desde o hacia los principales aeropuertos, estaciones de tren y terminales de ómnibus de Buenos Aires.

Al elegir Uber Bags, a los usuarios se les asignarán vehículos con baúles más espaciosos que los de un auto convencional, garantizando el lugar para cuatro pasajeros.

Con esta iniciativa, Uber apunta a responder una preocupación muy común tanto de turistas extranjeros como a los propios residentes que regresan de sus vacaciones.

Además, para celebrar el lanzamiento, está disponible un código promocional del 50% de descuento para el primer viaje con esta nueva opción, una oportunidad ideal para probar el servicio.

Cómo funciona Uber Bags y cómo acceder a la promoción

Los usuarios pueden solicitar un viaje en el momento o programarlo con anticipación a través de la función Uber Reserve, que permite reservar traslados con hasta 30 días de antelación.

Para acceder al descuento del 50%, los usuarios deben seguir los siguientes pasos dentro de la aplicación:

Abrir la app de Uber.

Elegir la opción “Cuenta”.

Seleccionar “Pago/Billetera”.

Ingresar en “Promociones”.

Agregar el código UBERBAGS25.

Una vez activado, el código se aplicará automáticamente cuando se solicite un viaje con este nuevo producto. Desde la empresa señalaron que, al igual que todos los servicios de la plataforma, los viajes con Uber Bags cuentan con cobertura de Galicia Seguros y las funciones de seguridad ya conocidas, como la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real, la verificación con PIN y la grabación de audio.