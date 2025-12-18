Qué es el “golpe da maquininha”: la estafa que sufren turistas argentinos en Brasil y cómo evitarla

Un argentino de 41 años, que reside actualmente en Países Bajos, denunció haber sido víctima del “golpe da maquininha” durante sus vacaciones en Río de Janeiro. El hecho ocurrió en la playa de Ipanema, uno de los puntos más concurridos por turistas, cuando intentó comprar un paquete de cigarrillos a vendedores ambulantes y terminó pagando una suma exorbitante.

El episodio expone una estafa que se repite con frecuencia en Brasil y otros destinos turísticos del mundo, y que aprovecha el uso de tarjetas sin contacto y posnet móviles.

¿Qué es el “golpe da maquininha”?

El “golpe da maquininha”, también conocido como estafa del posnet o de la maquinita, es una modalidad fraudulenta en la que delincuentes cobran un monto muy superior al real al momento de una compra con tarjeta.

Estafa con posnet.

La clave de la maniobra está en la distracción de la víctima. Mientras una persona manipula la terminal de cobro, un cómplice inicia una conversación o genera confusión. En esos segundos, el estafador ingresa una cifra mucho mayor en el dispositivo de pago, que luego es debitada automáticamente.

Cómo ocurrió la estafa en Río de Janeiro

Según la denuncia, el lunes el turista argentino se encontraba en el Posto 9 de Ipanema cuando un vendedor ambulante le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales.

Al pagar con su tarjeta sin contacto, otro vendedor se acercó y lo distrajo con una charla. En ese instante, le cargaron en el posnet un monto superior a 19.000 reales, equivalente a unos 3.400 dólares.

El hombre advirtió el engaño recién después de concretado el pago y pidió asistencia al Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal, que lo acompañó a la División de Asistencia al Turista (Deat) para realizar la denuncia.

Cómo evitar el “golpe de la maquinita”

Las autoridades y especialistas recomiendan extremar cuidados al pagar con tarjeta en el exterior: