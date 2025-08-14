Qué dice la carta de San Martín que salió a la luz casi 200 años después y revela un dato clave de la independencia de Argentina

A pocos días de la conmemoración por su muerte este 17 de agosto, un hallazgo histórico sacude el mundo académico: se encontró una carta inédita escrita por el General José de San Martín el 19 de marzo de 1827 en Bruselas, Bélgica. El documento apareció entre los papeles privados de James Duff, IV Conde de Fife y amigo personal del libertador, y ofrece detalles desconocidos sobre las redes políticas y personales que impulsaron la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Cada 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Dónde y cómo fue hallada la carta de San Martín

El manuscrito fue descubierto en los archivos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, gracias a un trabajo conjunto entre investigadores argentinos y escoceses. La búsqueda contó con el apoyo de los fideicomisarios de Mar Estate, el Duque de Fife y las Colecciones Universitarias de Aberdeen.

Qué dice la carta de San Martín que salió a la luz casi 200 años después

Los especialistas explicaron que el hallazgo “ofrece una nueva mirada sobre las conexiones transatlánticas y las alianzas personales que dieron forma a la lucha por la independencia en América del Sur a comienzos del siglo XIX”.

Qué revela la carta de San Martín

En el texto, San Martín presenta al General William Miller ante el Conde de Fife y lo describe como un “compatriota” que “le merece a América una no pequeña parte de su independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada”.

Para los historiadores, estas líneas no solo ratifican el papel de Miller en las campañas libertadoras, sino que también evidencian la influencia del Reino Unido en los movimientos independentistas sudamericanos y vínculos políticos poco conocidos entre ambas regiones.

Cuál es el impacto histórico del hallazgo

La carta se suma a un conjunto de documentos que serán publicados con informes y análisis abiertos al público. Según los expertos, este hallazgo permitirá reescribir capítulos clave de la historia de Sudamérica, ofreciendo un contexto más amplio sobre las relaciones diplomáticas y militares que marcaron el siglo XIX.

“Nos sentimos honrados de haber sacado a la luz una nueva fuente de conocimiento histórico sobre el General José de San Martín y el movimiento independentista latinoamericano en general”, afirmaron los investigadores.

Qué dice la carta de San Martín

Bruselas, marzo 19 de 1827

Mi querido amigo,

Hace un siglo que he escrito a V ., pero como nuestra amistad no se demuestra por un protocolo de cartas, y si a esto se añade mi fuerte aversión a amar las plumas convendrá V. en que he tenido razón en no molestarlo con mis cartas.

V. ama mucho a los hombres bravos y honrados.

He aquí en dos palabras la apología de mi Amigo el General Miller a quien le encargo haga a Usted una visita en mi nombre. A este tan recomendable compatriota le merece la América una no pequeña parte de su Independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre, en repetidas veces derramada, no podrán olvidarse mientras exista el reconocimiento entre los hombres.

Ignoro si estará V. en su encantadora casa de Duff House, siguiendo mantenga vida filosófica, o se habrá V. vuelto a meter en el bullicio de Londres.

Existen la amable mayoría y la honradez no le hieran tenga V. la bondad de darle mis memorias, como anualmente a mis buenos amigos de Banff.

Mi vida es tranquila y conforme, los veranos los empleo en viajar, y los inviernos formo mis cuarteles en esta: por que cuarenta y ocho Navidades que gravitan sobre mi pobre individuo, no me dejan pensar en otra cosa si no en que…

Il jour d’un autre il suffit qui a la fin (“El día ajeno será suficiente, al final”)

Il a happé le bout de l’année (“Ha atrapado el final del año”)

A Dios mi buen amigo que la felicidad le sea inseparable, son los votos de mí.

José de San Martín.