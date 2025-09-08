Qué día de la semana va a llover, según el pronóstico del clima

Comienza una de las últimas semanas del invierno 2025 en Argentina, pero todavía las temperaturas bajas se mantienen. A pesar de algunos días cálidos, el frío se hará presente en los amaneceres de la semana y se irá de a poco.

Qué día de la semana va a llover en Buenos Aires

Según el pronóstico climático de Meteored, el miércoles 10 de septiembre hay un 60% de probabilidades de lluvia en Buenos Aires. Se estima que caerá 1.7 mm de agua y el día estará acompañado de buenas temperaturas.

Jornada de lluvia y frío en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Cómo va a estar el clima de la semana en Buenos Aires, según Meteored

Además, el sitio web manifestó que la tendencia del frío estará presente en las mañanas, pero que las temperaturas aumentarán con el pasar de las horas. Estos radares pueden cambiar, pero por ahora, así será la semana:

Lunes: Mínima de 12 grados, máxima de 18.

Martes: Mínima de 10 grados, máxima de 21.

Miércoles: Mínima de 13 grados, máxima de 21.

Jueves: Mínima de 12 grados, máxima de 21.

Viernes: Mínima de 9 grados, máxima de 17.