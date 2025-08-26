Qué artículos de uso personal ya no se pueden llevar en el equipaje de avión en 2025

Uno de los asuntos a los que menos atención se le presta antes de viajar es, paradójicamente, algo que nos podría dejar debajo del avión: qué llevamos en nuestro equipaje.

Las normas para subirse a un avión son muy estrictas y, en caso de no cumplirse, puede frustrar los planes. Cada artículo que se prohíbe llevar en el equipaje, ya sea de mano o en la bodega, tiene un por qué y siempre es para resguardar la seguridad de tripulación y pasajeros.

En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sumó recientemente tres nuevos artículos a la lista de prohibidos para llevar en el equipaje de la bodega.

Cuáles son las reglas generales sobre lo que no se puede llevar en el avión

Si bien cada aerolínea cuenta con parámetros diferentes en lo que refiere al equipaje, ya sea peso, medidas, qué se lleva en la mano o qué se puede despachar, la TSA toma determinaciones más generales.

En este aspecto, recientemente eliminó la regla de no llevar zapatos, pero aún mantiene la regla de los 100ml para líquidos.

A medida que avanzan las exigencias de seguridad, también se va renovando el listado de permitidos o prohibidos. Por ello, tres nuevos artículos se sumaron a los “no” y es fundamental conocerlos para “no quedarse abajo”.

Qué artículos personales se sumaron a la lista de “prohibidos en el avión”

Una mala noticia para las y los más coquetos es que ahora deberán pensar dos veces qué aparatos guardar en la valija que despecharán, ya que algunos de estos pueden contener materiales potencialmente peligroso.

De acuerdo a The Street, la Administración Federal de Aviación destaca que este tipo de equipos para el cuidado del cabello están prohibidas:

Rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas

Rizadores o planchas de pelo alimentados con butano

Recargas de gas (cartuchos de repuesto) para rizadores o planchas

Cabe mencionar que, aunque pese y ocupe lugar, estos artículos sí están permitidos en el equipaje de mano, pero de todos modos deberán tener protección de seguridad para evitar su activación. Por otra parte, los habituales artículos para el cabello con cables sí podrán seguir llevándose en aquel equipaje que vaya a la bodega.