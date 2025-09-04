Por qué se celebra el 5 de septiembre el Día Mundial del Hermano

La historia detrás del Día del Hermano es variada y a menudo vinculada a diferentes tradiciones y culturas. Sin embargo, uno de los orígenes más conocidos de esta efeméride se centra en recordar a la religiosa católica Madre Teresa de Calcuta, símbolo de la solidaridad y el compromiso con el prójimo.

Cabe destacar que en el calendario global, el día elegido para celebrar el Día del Hermano es el 5 de septiembre, fecha en que falleció la religiosa en 1997, aunque en varios países -como Argentina- se conmemora en otros días.

El festejo del Día del Hermano que se realiza el 5 de septiembre es en homenaje a la Madre Teresa.

La importancia de celebrar el Día del Hermano

Independientemente de su origen o de la fecha en que se celebre, el Día del Hermano ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre la importancia de los lazos familiares y la relación especial entre hermanos.

Los hermanos desempeñan roles significativos en la vida de cada individuo, ya sea como confidentes, amigos, rivales o modelos a seguir. Celebrar este día no solo es una forma de honrar esos vínculos, sino también de expresar gratitud y amor hacia aquellos que comparten una conexión tan especial.

Además, el Día del Hermano nos recuerda la importancia de cultivar y mantener relaciones familiares saludables. A través del apoyo mutuo, la comunicación abierta y el amor incondicional, los hermanos pueden construir una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida juntos y celebrar los triunfos compartidos.

Cómo celebrar el Día del Hermano

Hay muchas maneras de celebrar el Día del Hermano y demostrar aprecio por esos vínculos familiares. Desde enviar tarjetas de felicitación y regalos especiales hasta organizar reuniones familiares o simplemente pasar tiempo juntos, la clave es reconocer y honrar la relación única entre hermanos.

Efemérides. El día del hermano es una fecha para celebrar ese vínculo familiar. (Imagen ilustrativa)

Además, el Día del Hermano también puede ser una oportunidad para ayudar a aquellos que no tienen la suerte de tener hermanos biológicos. Animar a la amistad fraternal y apoyar a aquellos que pueden sentirse solos o necesitados puede ser una forma significativa de celebrar este día.

¿Cuándo se celebra el Día del Hermano en Argentina?

Aunque no es tan conocido como otras festividades, esta ocasión especial ofrece una oportunidad invaluable para reconocer y celebrar los lazos fraternales que unen a hermanos en todas partes. Pero, ¿cuál es el origen de esta festividad y por qué se celebra en Argentina el 4 de marzo?

Argentina no es el único país que tiene su propia celebración y que puso una fecha diferente a la conocida en septiembre. En Estados Unidos, cada 10 de abril se festeja el Día de los Hermanos, aunque no está incluido en el calendario oficial de los tributos, como sucede con los Padres y las Madres.

No se conoce en sí el origen del Día del Hermano en Argentina, pero seguramente tiene una raíz comercial, ya que no existe una fecha por la cual anclarla. Todavía no es muy popular en el país y suele pasar desapercibida, aunque cada año gana un poco más de terreno.