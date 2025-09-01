La de este año no será una edición más de la Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes: se trata nada menos que de la número 50. Desde 1975 el encuentro se realiza de manera ininterrumpida e invita a las familias a “saborear el mejor chacinado“.

Además del protagonista del evento habrá un sector de parrillas para asado. También, un patio gastronómico con comidas rápidas, un patio cervecero y un espacio donde artesanos locales expondrán sus productos. Asimismo, como cada año, habrá shows musicales.

La fiesta es el acontecimiento del año para los 72.000 habitantes del pueblo. En ese marco, los cientos de visitantes que llegan son testigos de la elección del “salame campeón”, un concurso que premia a los productores locales más destacados.

Cuándo es la Fiesta Nacional del Salame Quintero 2025

La 50° edición se realizará del 12 al 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia de Mercedes. Se trata de un importante predio ubicado a orillas del Río Luján y que tiene un fácil acceso.

Las entradas para la Fiesta Nacional del Salame Quintero ya están disponibles y se pueden adquirir de manera online desde la página de la Municipalidad de Mercedes, tienen un costo de entre $3000 y $5000. No obstante, habrá una boletería para quienes quieran comprar su entrada de manera presencial.

Cómo llegar de la manera más económica

La manera más ecónomica de llegar a Mercedes es viajando en tren. De modo que quienes deseen ir desde la Ciudad de Buenos Aires deberán contar con un aproximado de $1.134,44 abonando con tarjeta SUBE.

El recorrido es:

Tren Sarmiento: tomar desde la cabecera Once hacia Moreno.

Transbordo en Moreno: cambiar a la formación que va a Mercedes. Los servicios diarios salen son cuatro y salen a las 02:58, 07:50, 12:19 y 17:14.

Llegada a Mercedes: el trayecto dura un total de alrededor de 3 horas. El tren llega a la estación de la ciudad, ubicada a apenas 700 metros del centro y del predio donde se realiza la Fiesta.

El tramo Once-Moreno tiene un costo de $450, mientras que el trayecto Moreno-Mercedes cuesta $684,44 con SUBE.

Los organizadores recomiendan planificar los horarios con antelación, especialmente para el sábado y domingo, que son los días de mayor afluencia al evento.