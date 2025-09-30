Pensó que el dolor de espalda era por la edad, pero fue al médico y su vida cambió por completo

Un techador británico de 33 años, llamado Stephen Lea, empezó a sentir un dolor continuo en la espalda después de un viaje con su pareja a Venecia en 2023. En primer momento pensó que era desgaste físico de su oficio, pero con el pasar de los meses las molestias no desaparecieron y fue necesario realizar estudios más profundos.

En principio, los profesionales le diagnosticaron un problema muscular, pero al no mejorar con reposo ni analgésicos, se le ordenó hacer una resonancia magnética. En enero de 2024, recibió una noticia que jamás imaginó: tenía linfoma no Hodgkin en fase avanzada.

La enfermedad que le cambió la vida

El golpe fue duro para él y para su entorno, pero desde el primer momento inició un tratamiento intensivo que incluyó quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapia celular. A pesar de que en algunos momentos los ciclos generaron esperanza, la enfermedad continuó creciendo.

Los pacientes oncológicos sufren la falta de drogas para su tratamiento.

Actualmente, Stephen mantiene una actitud resiliente y asegura que seguirá luchando hasta el final, a pesar de que los médicos advirtieron que podría quedarle poco tiempo de vida.

Qué es el linfoma no Hodgkin

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, encargado de proteger al organismo contra infecciones. Significa la gran mayoría de los casos de linfoma y puede aparecer a cualquier edad, aunque es más normal después de los 60 años.

La farmacéutica Roche explicó que los síntomas más frecuentes son la inflamación de ganglios linfáticos, perdida de peso sin causa aparente, fatiga y dolores persistentes.